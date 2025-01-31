健康網》疑通風不良 台中8人一氧化碳中毒送醫

不少一氧化碳中毒的案例，是因熱水器裝在室內。示意圖，圖中事物與新聞無關。（圖取自PhotoAC）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台中梧棲發生一起一氧化碳中毒的意外，一家8人在睡夢中疑似因為將燃氣熱水器裝在後陽台，但通風不良蓄積一氧化碳中毒，而送醫急救。

據報導，台中市梧棲區在今（31）日凌晨發生一家8人一氧化碳中毒的狀況，有2人有抽搐、眼睛上吊症狀；所幸8人經急救後無生命危險。台中市警消表示，這個家庭將屋外型的燃氣熱水器裝在4樓後側陽台並加裝窗戶，可能是因為窗戶未開，通風不良蓄積一氧化碳，飄向室內影響睡夢中的家庭。

內政部消防署表示，一氧化碳與血液中血紅素（人體血液中的氧氣載體）的結合力是氧氣的200倍左右，容易取代氧氣與血紅素結合，即使少量吸入，也會結合而形成一氧化碳血紅素（COHb），使血液的攜氧能力降低，造成身體組織無法充足含氧，而導致一氧化碳中毒。

內政部消防署表示，人體吸入一氧化碳後，經常會有頭痛、噁心、暈眩、昏迷等症狀，甚至導致死亡，如果使用燃氣設備（如燃氣熱水器）時，有上述症狀發生，要警覺可能是一氧化碳中毒，請立即停止使用燃氣設備，並打開通往室外的門窗通風，身體嚴重不適時，請先前往通風良好的室外環境，再打119電話求助；如發現一氧化碳中毒患者無呼吸心跳時，請保持冷靜，依照急救步驟實施心肺復甦術（CPR），直到救護車到場急救。

一氧化碳中毒症狀。（圖取自內政部消防署）

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