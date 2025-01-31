自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》疑通風不良 台中8人一氧化碳中毒送醫

2025/01/31 21:11

不少一氧化碳中毒的案例，是因熱水器裝在室內。示意圖，圖中事物與新聞無關。（圖取自PhotoAC）

不少一氧化碳中毒的案例，是因熱水器裝在室內。示意圖，圖中事物與新聞無關。（圖取自PhotoAC）

相關新聞請見

健康網》超模黛爾哈頓一氧化碳中毒亡 醫籲注意熱水器安裝

健康網》靜宜助教一氧化碳中毒亡 消防局提醒預防法

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台中梧棲發生一起一氧化碳中毒的意外，一家8人在睡夢中疑似因為將燃氣熱水器裝在後陽台，但通風不良蓄積一氧化碳中毒，而送醫急救。

據報導，台中市梧棲區在今（31）日凌晨發生一家8人一氧化碳中毒的狀況，有2人有抽搐、眼睛上吊症狀；所幸8人經急救後無生命危險。台中市警消表示，這個家庭將屋外型的燃氣熱水器裝在4樓後側陽台並加裝窗戶，可能是因為窗戶未開，通風不良蓄積一氧化碳，飄向室內影響睡夢中的家庭。

內政部消防署表示，一氧化碳與血液中血紅素（人體血液中的氧氣載體）的結合力是氧氣的200倍左右，容易取代氧氣與血紅素結合，即使少量吸入，也會結合而形成一氧化碳血紅素（COHb），使血液的攜氧能力降低，造成身體組織無法充足含氧，而導致一氧化碳中毒。

內政部消防署表示，人體吸入一氧化碳後，經常會有頭痛、噁心、暈眩、昏迷等症狀，甚至導致死亡，如果使用燃氣設備（如燃氣熱水器）時，有上述症狀發生，要警覺可能是一氧化碳中毒，請立即停止使用燃氣設備，並打開通往室外的門窗通風，身體嚴重不適時，請先前往通風良好的室外環境，再打119電話求助；如發現一氧化碳中毒患者無呼吸心跳時，請保持冷靜，依照急救步驟實施心肺復甦術（CPR），直到救護車到場急救。

一氧化碳中毒症狀。（圖取自內政部消防署）

一氧化碳中毒症狀。（圖取自內政部消防署）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中