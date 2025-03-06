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解急診壅塞 全台21家部醫今起加開類流感、腸胃炎門診

2025/03/06 10:36

衛福部所屬全國21家綜合醫院，今（6日）起每日增設類流感及嚴重腸胃炎門診與夜診，提供快速診療服務。（記者邱芷柔攝）

衛福部所屬全國21家綜合醫院，今（6日）起每日增設類流感及嚴重腸胃炎門診與夜診，提供快速診療服務。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕類流感與腸胃炎疫情持續，加上清明、兒童節連假將帶來大批人流，為減輕急診負擔、降低院內感染風險，衛福部所屬全國21家綜合醫院，自今（6日）起每日增設類流感及嚴重腸胃炎門診與夜診，提供快速診療服務。

附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長王裕煒表示，此次調整預計每月增加924診，但各院執行方式將依人力狀況調整，人力充足的醫院將直接加開門診，若人力有限，則會將病患併入既有門診處理，讓醫療量有效運用。

王裕煒指出，發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痠痛、疲勞、嘔吐、腹瀉等類流感或腸胃炎症狀的患者，過去可能會直接前往急診，今天起，急診醫護人員將進行分流，符合類流感或急性腹瀉門診條件的患者，將被引導至專門門診優先診療，不僅能縮短等待時間，也能降低院內交叉感染風險。

王裕煒強調，這項措施不影響民眾掛號方式，院內會將自動分流，患者無須額外申請。此外，從急診轉至門診者將按門診收費標準計費，相較急診收費更低，對民眾來說，還可減輕醫療負擔。

至於這項措施將持續多久？王裕煒表示，目前未設定結束時間，醫福會將依就診數據及急診壅塞情況進行滾動式調整。同時也提醒民眾，如有類流感或腸胃炎症狀，應前往部屬醫院或鄰近公費流感抗病毒藥劑合約診所就醫，避免急診過度擁擠影響重症患者權益，進出醫院應佩戴口罩、勤洗手，非必要請勿探病，共同維護醫療環境安全。

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