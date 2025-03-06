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健康 > 杏林動態

耗資6千萬！芎林鄉衛所動土 預計明年12月完工

2025/03/06 12:26

新竹縣政府今（6）日舉行芎林鄉衛生所新建工程動土典禮，預計明（2026）年12月完工。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣政府今（6）日舉行芎林鄉衛生所新建工程動土典禮，預計明（2026）年12月完工。 （記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣芎林鄉衛生所建築老舊且空間狹小，為滿足在地日益增長的醫療保健需求，新竹縣政府投入總經費約6060萬元，新建兼具醫療保健與高齡友善特色的現代化衛生所，今（6）日舉行新建工程動土典禮，預計明（2026）年12月完工。

縣長楊文科、議員楊昌德、芎林鄉長黃正彪及許多民意代表等人，出席見證芎林鄉醫療服務的重要里程碑。楊文科表示，原先的衛生所已經有43年的時間，建築破舊又小，僅有326.95平方公尺，為提供在地居民更好的醫療服務品質，縣府選定芎林鄉都市計畫區內的車站用地作為新建基地，並投入總經費6060萬3413元，打造兼具醫療保健與高齡友善特色的現代化衛生所，建築總面積將擴大至1494.02平方公尺。

楊文科也說，芎林鄉這年在黃正彪鄉長、芎林鄉所有民意代表及村長的努力之下脫胎換骨，芎林鄉新建辦公廳、市場、特色公園、消防分隊等，顯現芎林鄉生機蓬勃發展，地方人士團結一致，縣府也全力支持，希望讓大家在芎林安居樂業，也期許衛生所能如期如質完工，在明年底前正式啟用。

衛生局長殷東成表示，新衛生所鄰近縣府消防局芎林分隊，為地上兩層樓建築，一樓為醫療保健服務區，設有掛號室、候診室、診療室、觀察室、藥局、檢驗室、預防注射室及哺集乳室等，提供完整的基層醫療與預防保健服務；二樓為行政辦公區，包含醫護及行政人員辦公室、資訊室、防疫物資儲藏室及多功能會議室等，強化醫療管理與公共衛生應變能力。

縣府已將芎林鄉衛生所新建工程列為重要施政項目，完工後，將提供更優質的醫療環境，強化社區預防保健，提升醫療照護品質，並推動健康老化，讓芎林鄉成為適合樂齡生活的宜居社區。

新竹縣政府投入總經費約6060萬元，新建兼具醫療保健與高齡友善特色的芎林鄉衛生所，今（6）日舉行新建工程動土典禮。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣政府投入總經費約6060萬元，新建兼具醫療保健與高齡友善特色的芎林鄉衛生所，今（6）日舉行新建工程動土典禮。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣長楊文科（中）等持鏟進行芎林鄉衛生所新建工程動土儀式。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣長楊文科（中）等持鏟進行芎林鄉衛生所新建工程動土儀式。 （記者廖雪茹攝）

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