健康網》超模黛爾哈頓一氧化碳中毒亡 醫籲注意熱水器安裝

1970至1980年代的超級名模黛爾哈頓，驚傳一氧化碳中毒身亡。（法新社資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕加拿大籍資深超模黛爾哈頓（Dayle Haddon），27日上午驚傳在美居所昏迷不醒，雖緊急送醫仍宣告不治，享壽76歲，當局初步判斷是暖氣故障導致一氧化碳中毒。醫師吳昌騰提醒，進入冬季大家常會緊閉家中門窗，加上若熱水器安裝不當，容易引發危險，建議民眾保持通風、將燃氣熱水器遷移室外或改用電熱水器，以免發生類似悲劇。

一氧化碳對血紅蛋白親和力更勝氧氣

林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰在臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」發文說明，一氧化碳 （CO）會干擾氧氣輸送和傳遞到細胞。與氧氣相比，一氧化碳對血紅蛋白的親和力比氧氣更高（約230到270倍），從而損害血液中的氧氣輸送和傳遞，導致細胞缺氧。

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當CO與血紅蛋白結合時，就會形成碳氧血紅蛋白（COHb）。隨著COHb濃度的增加，它會在生理上導致血氧飽解曲線左移，導致向細胞輸送的氧氣減少，導致細胞內缺氧。CO與肌紅蛋白結合也會導致進一步的心肌損傷。毒素還可以通過細胞內蛋白結合、脂質過氧化、線粒體氧化、細胞凋亡和炎症直接損害細胞。

更具體地說，如果不及時識別和處理，一氧化碳中毒會導致致命的心律失常和永久性神經系統後遺症。

最常見症狀：頭痛、頭暈、虛弱

吳昌騰表示，一氧化碳中毒的患者可能會出現各種非特異性症狀，最常報告的症狀之一是頭痛。文獻研究指出，一氧化碳中毒患者出現症狀的頻率。最常見的症狀依序為頭痛、頭暈和虛弱。也曾有報告指出神經系統的症狀，包括注意力不集中、記憶力障礙、情緒變化、昏迷、步態困難和運動障礙。

治療方法一次看 遠離一氧化碳是首要

他表示，急性一氧化碳中毒的治療方法主要包括以下幾個方面：

●幫助患者遠離一氧化碳來源：這是首要且最重要的步驟，確保患者不再吸入一氧化碳。

●給予高濃度氧氣：常壓氧氣，為最基礎的治療方法，可以加速一氧化碳從體內排出。建議使用100%常壓氧氣。

●高壓氧治療（HBO）： 對於出現嚴重症狀的患者，如意識改變、神經功能缺損、心肌梗塞、COHb濃度>25%或年齡>55歲，可以考慮使用高壓氧治療。高壓氧治療可以縮短一氧化碳的清除半衰期，並可能降低遲發性神經系統後遺症的發生率。

●支持性療法：根據患者的臨床表現，可能需要進行其他支持性治療，例如：監測呼吸、心律和心臟功能，必要時給予藥物治療。

低溫來襲冷吱吱，醫師建議，使用燃氣熱水器要注意通風，避免一氧化碳中毒。建議民眾保持通風、將燃氣熱水器遷移室外或改用電熱水器。（資料照）

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