流感、腸胃炎未歇！雲縣採購378萬片口罩 學生每人40片

正確戴口罩，把口鼻都罩住才有防護效果。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕流感、腸胃炎還在流行期，加上季節交替擴散條件不佳空氣品質不良頻率增加，雲林縣府今（2025）年採購387萬片口罩，縣府教育處指出，已完成採購程序近期會陸續發放到全縣公私立高中職以下學校及幼兒園，提供學生、教職員使用。縣長張麗善說，戴口罩可增加保護力，但要戴正確口、鼻都要罩住才有效。

教育處統計，最近縣內學生因流感請假人數有減少，累計2月11日至今天有13班次流感停課，但腸胃炎請假人數持續增加，昨天有117人請假。教育處長邱孝文說，避免疫情交叉傳染散布，發生校園群聚，提醒學校做好校園防護及健康管理措施，加強衛生教育宣導，如勤洗手、咳嗽禮節及戴口罩等。

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張麗善指出，有鑑揚塵、空污影響學童健康，縣府2018年開始統一採購抗揚塵口罩，發送給全國中小學生，2019年再增加幼兒園，2020年遇COVID-19疫情，發送對象擴及全縣公私立高中職以下學生及幼兒園幼童。

張麗善說，揚塵在中央、地方協力治理下展現成效，揚塵事件日已明顯改善，但這幾年流感、腸胃炎流行威脅學生健康，縣府採購的是醫療用口罩，戴口罩可有效防護降低群聚風險，縣府今年持續採購罩住學生健康。

提升學生保護力，雲林縣府採購378萬片醫療用口罩，發送全縣公私立高中職以下學生及幼兒園幼童每人40片。（記者黃淑莉攝）

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