撐過滿床潮！彰基啟動病房擴建 先關18床護理師可輪休

醫學中心彰挺過這波全台急診塞床潮，最近陸續關閉加護病房病床後，展開病房整修工程，提升醫療量能。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕隨著這波病患潮緩解，病床逐步釋出，醫學中心彰化基督教醫院今（5日）率先關閉9床神經加護病房，預計本月中旬再關9床，最終將關床18床，並啟動重建整修工程，完工後病床數將由18床增至25床，使彰基加護病房總床位（含兒童醫院）達196床，強化醫療承載量，應對未來持續增加的醫療需求。

今年農曆年來，全台醫院床位告急，醫學中心彰化基督教醫院也不例外，總院加護病房151床幾乎天天滿床，高峰時甚至有20多位急重症病患排隊等候，如今總算挺過了，病床逐步釋出。

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關床期間，部分護理人力將調整，需暫調至其他科別或支援化療業務，引發部分護理人員反彈。對此，彰基總院長陳穆寬表示，醫院理解護理師的適應壓力，但也強調，這次整修正是要讓長期辛勞的護理人員有機會輪休、補充體力，「從農曆年以來，護理師們幾乎沒日沒夜堅守崗位，現在終於撐過高峰，應該趁此機會休養生息。」目前已有34名護理師可開始安排休假，讓她們放鬆一下，「想去墾丁、小琉球散心都可以！」

即使全台急診病床塞床，彰基急診留觀48小時率仍維持0%，讓病患就醫流程更順暢。（彰基提供）

這波全台醫療資源緊繃之際，彰基如何挺過塞床危機？護理部主任李雅文指出，關鍵在於精準病床管理，院方結合流行病學與智慧病床調度機制，成立床位運用小組，機動調整病床配置，確保急診病人能快速銜接住院。截至目前，彰基急診留觀48小時率仍維持0%，讓病患就醫流程更順暢。

這次關閉的加護病房病床，其實是疫情期間經衛生局核准，由內科病房改建而成。當時因空間受限，生理監測螢幕只能設置在走道，讓護理師即時觀察病人狀況，但這樣的環境並非長久之計，院方決定趁此次整修，提升病房設備與格局，並擴增床位，確保病患照護品質與護理人員工作環境同步升級。

「這次整修不只是擴增床位，更是對醫護人員與病患的友善調整。」陳穆寬強調，未來病房完工後，將創造病人、護理師、醫院三贏局面，讓加護病房運作更有效率，也讓醫護人員能更安心地投入照護工作。

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