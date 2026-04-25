台越醫療合作再深化 高榮助提升臨床照護品質

高雄榮民總醫院與越南慶和省綜合醫院於昨（24）日在越南舉辦國際醫療研討會。（高榮提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為持續深化國際醫療合作並推動臨床照護品質提升，高雄榮民總醫院與越南慶和省綜合醫院於昨（24）日在越南舉辦「合作為改變」國際醫療研討會。針對臨床實務、流程優化及品質管理等關鍵議題進行深入交流，展現雙方長期合作的具體成果。

高雄榮總副院長洪恭誠表示，與慶和省綜合醫院多年來建立穩固且互信的夥伴關係，透過持續性的交流合作與人才培育，雙方在臨床技術、醫療管理與品質制度建構上相互支持、共同成長。

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本次議程涵蓋多項核心主題，包括神經外科照護、智慧化病人與員工體驗整合平台、急性心肌梗塞之door-to-balloon（到院至灌流）流程優化，以及血液透析品質稽核與手部衛生監測系統等。包括洪恭誠、國際醫療中心主任康柏皇、副主任朱炳騰、護理長楊淑雅及徐曉雲進行專題分享，從臨床應用到制度設計，全面呈現提升醫療品質的多元策略與實務經驗。

越南省綜合醫院院長黎武章指出，透過與國際醫療夥伴的長期合作，不僅有助於提升醫療服務品質與病人安全，也能強化區域醫療體系的韌性與永續發展。

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