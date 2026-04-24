輔大再生醫學中心成立 從傷害預防到快速復原一條龍守護

陳全壽（左3）、黃義婷（左2）、羅嘉翎（左1）暢談為國爭光與歷經傷勢低潮，期許再生醫學中心能給選手、大眾更多幫助。（輔仁大學提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕輔仁大學與附設醫院今天成立「輔大再生醫學中心」，並同步與國家運動科學中心完成合作簽約，雙方將共同打造跨領域整合平台，串聯運動科學、運動醫學與再生醫學3大領域，啟動從基礎研究、臨床應用到運動表現優化的全新發展模式，未來運動員的訓練數據可作精準決策依據，也能盡速提升恢復品質與回場表現，跆拳道國手羅嘉翎也現場見證。

輔大、輔大附設醫院與國家運動科學中心今在運動部政務次長黃啟煌、中華奧會副主席陳美燕等人見證下完成合作簽約，輔大醫院副院長江清泉解釋，再生醫學中心未來將聚焦於細胞治療、組織工程、生醫材料與運動傷害修復等核心領域，並導入臨床實證與數據分析，提升治療精準度，對運動員而言，這不僅是傷後的支持，更是協助運動員突破極限、重返巔峰的關鍵。

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輔大校長藍易振表示，再生醫學中心是整合校內12個學院跨域研究能量，涵蓋醫學、生技、體育、工程及管理等領域，並結合附設醫院臨床資源，串聯運動表現分析、傷害預防、復健訓練及再生醫學技術，若不幸受傷，更能透過先進的再生醫學技術協助復原，實現「傷害預防、表現優化、快速復原」的1條龍守護。

就讀輔大研究所的羅嘉翎、「划船甜姊兒」輔大教師黃義婷、高齡84歲的「田徑醫學博士」陳全壽，3位不同世代的國手今共同分享運動訓練與醫療支持的演進歷程，見證運動科學從「土法煉鋼」走向「精準醫療」的進展歷程；陳全壽感嘆，當年不只是練習，連受傷後的醫療也是靠土法煉鋼，資源遠不及現在，羅嘉翎、黃義婷同聲強調，現代醫學不僅是身體的修復，更是強大的心理支撐，科學數據讓她們更有自信，相信自己能辦得到。

輔仁大學成立再生醫學中心，同步與國家運動科學中心簽約合作，共創運動醫學新時代，輔大校長藍易振（右5）、輔大醫院副院長江清泉（右4）、陳全壽（右6），黃義婷（左5）、羅嘉翎（左4）。（輔仁大學提供）

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