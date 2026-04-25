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健康 > 杏林動態

輔大成立再生醫學中心 攜手國家運科中心翻轉台灣運動醫療

2026/04/25 05:30

▲輔仁大學成立再生醫學中心，並同步與國家運動科學中心簽約合作，共創運動醫學新時代，輔大校長藍易振（右五）、輔大醫院副院長江清泉（右四）、陳全壽（右六），黃義婷（左五）、羅嘉翎（左四）。（輔仁大學提供）

▲輔仁大學成立再生醫學中心，並同步與國家運動科學中心簽約合作，共創運動醫學新時代，輔大校長藍易振（右五）、輔大醫院副院長江清泉（右四）、陳全壽（右六），黃義婷（左五）、羅嘉翎（左四）。（輔仁大學提供）

記者黃政嘉／新北報導

輔仁大學與附設醫院昨成立「輔大再生醫學中心」，同步與國家運動科學中心簽約合作，打造跨領域整合平台，串聯運動科學、運動醫學與再生醫學3大領域，從基礎研究、臨床應用到運動表現優化的全新發展模式，未來運動員的訓練數據有精準決策依據，也能盡速提升恢復品質與回場表現，跆拳道國手羅嘉翎也現場見證。

跨世代奧運國手同台 羅嘉翎、黃義婷、陳全壽見證

輔大、輔大附設醫院與國家運動科學中心昨在運動部政務次長黃啟煌、中華奧會副主席陳美燕等人見證下完成簽約。輔大醫院副院長江清泉解釋，再生醫學中心未來將聚焦於細胞治療、組織工程、生醫材料與運動傷害修復等核心領域，並導入臨床實證與數據分析，提升治療精準度。對運動員而言，不僅是傷後的支持，更是協助運動員突破極限、重返巔峰的關鍵。

輔大校長藍易振表示，再生醫學中心是整合校內12個學院跨域研究能量，涵蓋醫學、生技、體育、工程及管理等領域，並結合附設醫院臨床資源，串聯運動表現分析、傷害預防、復健訓練及再生醫學技術，若不幸受傷，能透過再生醫學技術協助復原，實現「傷害預防、表現優化、快速復原」的守護。

3位不同世代的國手，包括就讀輔大研究所的羅嘉翎、「划船甜姊兒」輔大教師黃義婷、高齡84歲的「田徑醫學博士」陳全壽，昨共同分享運動訓練與醫療支持的演進歷程，見證運動科學從「土法煉鋼」走向「精準醫療」的進展歷程。

陳全壽感嘆，當年不只練習，連受傷後的醫療也是靠土法煉鋼；羅嘉翎、黃義婷同聲強調，現代醫學不僅是身體的修復，更是強大的心理支撐，科學數據讓她們更有自信，相信自己能辦得到。

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