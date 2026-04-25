健康網》抗癌大補帖這樣吃！ 醫教1招算對蛋白質 體力撐得住

放射腫瘤科醫師廖志穎表示，抗癌想要補對蛋白質，只要搭配正確比例，掌握看大小、看厚度、看種類3步驟，就能輕鬆補體力；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多抗癌病人體力差，營養補充也特別重要，尤其蛋白質的攝取，更是不可忽略。對此，放射腫瘤科醫師廖志穎說明，抗癌想要補對蛋白質，不需動腦算數，只要搭配手掌比例，掌握看大小、看厚度、看種類，簡單3步驟就能挑選合適的蛋白質種類與份量，讓病友們吃得輕鬆，又能補充好體力。

手掌比例輕鬆計算蛋白質

廖志穎於臉書粉專「廖志穎醫師。放射質子治療/癌症輔助醫學」發文分享，許多病友們詢問：「醫師說要多補充蛋白質，但到底是多少？1份、2份到底怎麼算？」其實，照顧病友不需動腦算數學，建議直接看「手掌」比例，掌握以下簡單3步驟，蛋白質就能攝取充足：

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●看大小：每餐至少都要攝取「一個手掌心」大小的蛋白質食物，掌心約2-3份，手掌約3-4份。

●看厚度：厚度與自己的手掌心差不多，不能只是薄薄一片。

●看種類：優先挑選優質蛋白質，好消化、吸收快。

4類蛋白質點心飲品最推薦

此外，廖志穎提及，三餐之間可穿插搭配蛋白質點心飲品，一天至少補充1.5-2手掌大小蛋白質，並推薦「優質蛋白質」清單如下：

●豆類：豆腐、豆漿、豆干（植物性蛋白負擔低）。

●魚類與海鮮：鱸魚（術後首選）、鮭魚、蝦子。

●蛋與肉類：蒸蛋、雞肉（去皮）、瘦肉。

●點心補給：如果胃口不好，可以鮮奶、無糖優格或營養補充品代替。

廖志穎提醒，如果病人胃口不好，記得「先吃蛋白質，再吃蔬菜與澱粉」，要把有限的胃納量，留給最重要的營養。因為每一口蛋白質，都是身體修復的建材。

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