喝水也會攝取鹽分？研究揭「隱形鹽分」：吃清淡還不夠

研究顯示，長期飲用鈉濃度較高的水質，與血壓上升及高血壓風險增加相關；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕很多人控制體重或血壓時，會先從飲食下手，但一項最新研究指出，日常飲水也可能影響血壓變化。研究發現，飲用水中若含有較高鈉含量，可能在不知情中增加攝取量，成為血壓管理的潛在變數。

根據《Science Alert》 報導，這項研究由美國佛羅里達國際大學（FIU）團隊進行，採用「綜合分析（meta-analysis）」方法，彙整全球27項研究、涵蓋逾7.4萬名受試者。

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結果顯示，長期飲用鈉濃度較高的水質，與血壓上升及高血壓風險增加約26%相關。

研究人員指出，隨著海平面上升，海水可能逐漸滲入沿海地區或地下水層。對依賴地下水作為飲用來源的人群而言，水質變化可能在無明顯鹹味的情況下發生。

這意味著，即使日常飲食控制良好，仍可能透過飲水累積鈉攝取量，增加身體負擔。

報導指出，這項發現提醒，血壓管理不僅與飲食有關，環境因素也可能產生影響。研究觀察到，若水源性質改變，可能抵銷部分飲食控制的效果。

環境因素不容忽視 控鹽需全方位檢視

專家表示，對多數城市居民而言，加工食品與調味料仍是鈉的主要來源。不過在部分依賴特定水源的地區，水質鹽化可能成為額外風險。

醫界建議，若長期血壓控制不佳，除了檢視飲食與生活型態，也可留意當地水質報告。目前世衛組織（WHO） 尚未針對飲用水鈉含量訂定全球統一標準。研究呼籲，應持續關注環境因素對心血管健康的影響，並加強水質監測。

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