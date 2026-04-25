自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

喝水也會攝取鹽分？研究揭「隱形鹽分」：吃清淡還不夠

2026/04/25 10:39

研究顯示，長期飲用鈉濃度較高的水質，與血壓上升及高血壓風險增加相關；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究顯示，長期飲用鈉濃度較高的水質，與血壓上升及高血壓風險增加相關；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕很多人控制體重或血壓時，會先從飲食下手，但一項最新研究指出，日常飲水也可能影響血壓變化。研究發現，飲用水中若含有較高鈉含量，可能在不知情中增加攝取量，成為血壓管理的潛在變數。

根據《Science Alert》 報導，這項研究由美國佛羅里達國際大學（FIU）團隊進行，採用「綜合分析（meta-analysis）」方法，彙整全球27項研究、涵蓋逾7.4萬名受試者。

結果顯示，長期飲用鈉濃度較高的水質，與血壓上升及高血壓風險增加約26%相關。

研究人員指出，隨著海平面上升，海水可能逐漸滲入沿海地區或地下水層。對依賴地下水作為飲用來源的人群而言，水質變化可能在無明顯鹹味的情況下發生。

這意味著，即使日常飲食控制良好，仍可能透過飲水累積鈉攝取量，增加身體負擔。

報導指出，這項發現提醒，血壓管理不僅與飲食有關，環境因素也可能產生影響。研究觀察到，若水源性質改變，可能抵銷部分飲食控制的效果。

環境因素不容忽視　控鹽需全方位檢視

專家表示，對多數城市居民而言，加工食品與調味料仍是鈉的主要來源。不過在部分依賴特定水源的地區，水質鹽化可能成為額外風險。

醫界建議，若長期血壓控制不佳，除了檢視飲食與生活型態，也可留意當地水質報告。目前世衛組織（WHO） 尚未針對飲用水鈉含量訂定全球統一標準。研究呼籲，應持續關注環境因素對心血管健康的影響，並加強水質監測。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中