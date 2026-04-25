癌細胞不只是擴散！ 研究揭細胞內「隱形流動」 挑戰傳統認知

研究團隊以超高解析度顯微鏡拍攝活細胞內部，影像中藍紫色亮點聚集成「微型牆壁」，標示出細胞內定向流動區域的邊界，這是細胞主動推送物質、而非隨機擴散的直接視覺證據。（圖取自OHSU專頁 ）

〔編譯陳成良／綜合報導〕長久以來，科學界普遍認為細胞內的物質主要透過隨機擴散移動。不過最新研究發現，細胞內可能存在具方向性的流動機制，能主動將蛋白質推送至特定位置。這項挑戰既有認知的發現，也為理解癌細胞擴散行為帶來新的觀察方向。

根據科學新聞網站《SciTechDaily》報導，這項研究由美國奧勒岡健康與科學大學（OHSU）的研究團隊進行，並經學術期刊發表。研究人員透過活細胞影像技術，直接觀察蛋白質在細胞內的移動方式。結果顯示，細胞內部並非僅是漫無目的地漂浮，而是會產生主動的定向流動，將關鍵物質快速運送至前端。

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雖然目前尚無法確認這種機制是否直接導致癌細胞擴散，但已為醫學界提供全新的思考方向。

這究竟是如何運作的？簡單來說，細胞會在後端產生壓力，就像擠壓半塊吸滿水的海綿一樣，把內部物質精準推向前端，形成類似「輸送帶」的流動。

這種主動推送的速度，遠比過去認為的隨機擴散快上許多。透過這套系統，細胞能迅速移動、改變形狀或進行組織修復。

這項發現對未來的疾病研究深具啟發。研究團隊指出，細胞內這些定向流動的細微變化，可能與疾病的發生或癌細胞的轉移路徑存在關聯。若能進一步掌握這套機制，未來可望為癌症研究、精準藥物投遞與組織修復提供新的切入點。

不過，研究人員強調，這項發現目前仍屬基礎科學層級，與實際疾病之間的確切關聯仍需進一步驗證。未來是否能透過干預這股流動來改變疾病進程，或是是否能影響相關癌症擴散的風險，均有待更多的臨床醫學評估。

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