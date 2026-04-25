馬鈴薯抑芽劑30ppm不變 石崇良：未列致癌、標準與國際一致

衛福部長石崇良表示，常用抑芽劑「克普芬」（Chlorpropham）屬農藥之一，已納入邊境檢驗項目，現行殘留容許量為30ppm，是依據國際食品法典委員會（Codex）標準訂定，並與美國、日本、澳洲一致。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕政府開放美國馬鈴薯進口引發抑芽劑安全疑慮，外界關注是否比照歐盟下修標準。衛福部長石崇良今表示，常用抑芽劑「克普芬」（Chlorpropham）屬農藥之一，已納入邊境檢驗項目，現行殘留容許量為30ppm，是依據國際食品法典委員會（Codex）標準訂定，並與美國、日本、澳洲一致；目前世界衛生組織（WHO）及相關國際癌症研究機構，尚未將其列為致癌物，現階段不會調整標準。

立法院近日關切相關風險，立委李彥秀指出，歐盟自2019年起未再展延克普芬使用許可，並將殘留標準降至0.2ppm，與我國現行30ppm相差150倍，質疑標準過於寬鬆，要求衛福部提出國人膳食暴露評估，作為是否調整依據。

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對此，石崇良說明，克普芬主要用於抑制馬鈴薯發芽，屬農藥的一種，邊境檢驗時除農藥殘留外，也會檢測重金屬及總配醣生物鹼等指標，其中總配醣生物鹼包含龍葵鹼、茄鹼，均為評估食品安全的重要項目。

石崇良強調，我國食品安全標準原則上與國際接軌，目前Codex所訂標準為30ppm，多數主要國家亦採相同規範，主要考量避免各國標準差異過大而影響貿易往來。

至於外界關切致癌風險，石崇良表示，經檢視相關國際資料，截至目前為止，無論是WHO或相關國際癌症研究機構，均未將克普芬列為致癌物質；歐盟採取較嚴格規範，主要是基於「無法排除風險」的預防性考量，而非已確認具致癌性。

石崇良並指出，政府將持續關注國際間最新研究與政策走向，未來若有新的科學證據或風險評估結果，將適時檢討現行規範。

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