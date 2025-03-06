新北勇消串起生命之鏈 連救3名瀕死患者康復

北市板橋消防分隊救護員林煒傑與同事執行多起救護案，其中三名內科失去心肺功能（OHCA）危急患者，經林煒傑等人處置，住院後康復出院，串起生命之鍊。（消防局提供）

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋消防分隊救護員林煒傑與同事執行多起救護案，其中三起內科失去心肺功能（OHCA）危急案件，林煒傑發揮高級救護技術員專業技能，高效急救處置、快速就醫，搭配119線上指導式CPR，提升存活率，連續救回瀕死的38歲林姓女子、58歲紀姓女子及47歲張姓女子，其中林女在農曆年前返家與家人團聚，另兩位患者近日也康復出院，家屬到消防隊感謝，林煒傑也在今（6）天局報獲得表揚。

板橋消防分隊林煒傑去（2024）年9月起，與分隊隊員張雅函、陳冠樺、翁芷萱等人出勤救護，其中三起失去心肺功能（OHCA）救護案中，林煒傑與同事通力合作，透過高效急救處置與快速送醫，成功挽救三名患者性命。

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北市板橋消防分隊救護員林煒傑與同事執行多起救護案，其中三名內科失去心肺功能（OHCA）危急患者，經林煒傑等人處置，住院後康復出院；圖為救護員演練。（消防局提供）

消防隊表示，其中一名38歲林姓女子已於農曆春節年康復返家，與家人團圓過年；其餘兩名58歲紀姓男子、47歲張姓女子，經過高效率到院前急救，醫療團隊接手急救，經過近半年治療康復出院；家屬代為到分隊感謝救命的消防救護員林煒傑等人，消防救護員也替康復出院患者感到欣慰，互相打氣。

新北市消防局長陳崇岳表示，為了讓OHCA患者康復出院，如何串起生命之鍊（Chain of Survival）是重要關鍵，當患者失去心肺功能，腦細胞在4分鐘內開始缺氧死亡，10分鐘內恐腦死，唯有及時撥打119，實施高品質CPR，加上後續醫護復甦照護，才能提高OHCA患者存活率的關鍵。

消防局呼籲，成功康復患者的共同點，都是當下旁人立即發現、實施CPR，同步請人或設法撥打119，在消防救護員到場前，接受消防局119護理師指導，線上實施「指導式CPR」（DA-CPR），不僅能提高患者存活機率，也為社會帶來善循環，共同守護每條珍貴生命。

北市板橋消防分隊救護員演練情形。（消防局提供）

北市板橋消防分隊救護員演練情形。（消防局提供）

北市板橋消防分隊救護員林煒傑（右）接受局長陳崇岳表揚。（消防局提供）

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