自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

新北勇消串起生命之鏈 連救3名瀕死患者康復

2025/03/06 12:52

北市板橋消防分隊救護員林煒傑與同事執行多起救護案，其中三名內科失去心肺功能（OHCA）危急患者，經林煒傑等人處置，住院後康復出院，串起生命之鍊。（消防局提供）

北市板橋消防分隊救護員林煒傑與同事執行多起救護案，其中三名內科失去心肺功能（OHCA）危急患者，經林煒傑等人處置，住院後康復出院，串起生命之鍊。（消防局提供）

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋消防分隊救護員林煒傑與同事執行多起救護案，其中三起內科失去心肺功能（OHCA）危急案件，林煒傑發揮高級救護技術員專業技能，高效急救處置、快速就醫，搭配119線上指導式CPR，提升存活率，連續救回瀕死的38歲林姓女子、58歲紀姓女子及47歲張姓女子，其中林女在農曆年前返家與家人團聚，另兩位患者近日也康復出院，家屬到消防隊感謝，林煒傑也在今（6）天局報獲得表揚。

板橋消防分隊林煒傑去（2024）年9月起，與分隊隊員張雅函、陳冠樺、翁芷萱等人出勤救護，其中三起失去心肺功能（OHCA）救護案中，林煒傑與同事通力合作，透過高效急救處置與快速送醫，成功挽救三名患者性命。

北市板橋消防分隊救護員林煒傑與同事執行多起救護案，其中三名內科失去心肺功能（OHCA）危急患者，經林煒傑等人處置，住院後康復出院；圖為救護員演練。（消防局提供）

北市板橋消防分隊救護員林煒傑與同事執行多起救護案，其中三名內科失去心肺功能（OHCA）危急患者，經林煒傑等人處置，住院後康復出院；圖為救護員演練。（消防局提供）

消防隊表示，其中一名38歲林姓女子已於農曆春節年康復返家，與家人團圓過年；其餘兩名58歲紀姓男子、47歲張姓女子，經過高效率到院前急救，醫療團隊接手急救，經過近半年治療康復出院；家屬代為到分隊感謝救命的消防救護員林煒傑等人，消防救護員也替康復出院患者感到欣慰，互相打氣。

新北市消防局長陳崇岳表示，為了讓OHCA患者康復出院，如何串起生命之鍊（Chain of Survival）是重要關鍵，當患者失去心肺功能，腦細胞在4分鐘內開始缺氧死亡，10分鐘內恐腦死，唯有及時撥打119，實施高品質CPR，加上後續醫護復甦照護，才能提高OHCA患者存活率的關鍵。

消防局呼籲，成功康復患者的共同點，都是當下旁人立即發現、實施CPR，同步請人或設法撥打119，在消防救護員到場前，接受消防局119護理師指導，線上實施「指導式CPR」（DA-CPR），不僅能提高患者存活機率，也為社會帶來善循環，共同守護每條珍貴生命。

北市板橋消防分隊救護員演練情形。（消防局提供）

北市板橋消防分隊救護員演練情形。（消防局提供）

北市板橋消防分隊救護員演練情形。（消防局提供）

北市板橋消防分隊救護員演練情形。（消防局提供）

北市板橋消防分隊救護員林煒傑（右）接受局長陳崇岳表揚。（消防局提供）

北市板橋消防分隊救護員林煒傑（右）接受局長陳崇岳表揚。（消防局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中