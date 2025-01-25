健康網》小年夜寒流到 研究：低溫恐引急性青光眼

氣溫驟降對全身健康都可能有影響，包含雙眼。有研究指出氣溫驟降是急性青光眼危險因子。（圖取自freepik）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕寒冷天氣對雙眼的危害甚鉅！中央氣象署表示，明（26）日下半天起北部等地有局部短暫雨；且寒流影響明顯，下午起各地氣溫下降，入夜後台南以北、宜蘭氣溫將下降到12到14度，其他地區約16到17度。珍世明眼科診所院長，眼科醫師王孟祺說明，溫度急速降低與低溫，是急性青光眼發作的危險因子。研究更指出，4到12度的風險最高。

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王孟祺在臉書專頁「王孟祺醫師-眼科最前線」發文表示，2023年上海的研究，針對7千多位急性青光眼發作的患者做分析，發現低溫或溫度急降皆是急性青光眼發作的危險因子。根據研究，攝氏20度以下即為統計學上有較高風險的臨界值，尤其是4至12度之間風險最高。若是溫度下降超過4度以上，也可以看到青光眼發作風險大增。

王孟祺提醒，冬季早晚溫差很大，根據氣象資料，小年夜將有強烈的冷氣團來報到，王孟祺提醒注意保暖，尤其是年紀大的長者與女性朋友，若有青光眼病史也要特別注意。

根據圖表，紅色的垂直線（攝氏20度以下）即為統計學上有較高風險的臨界值，可看出4至12度間風險最高。（圖取自臉書專頁「王孟祺醫師-眼科最前線」）

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