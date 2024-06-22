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健康 > 護眼顧齒

健康網》超時配戴隱形眼鏡拿下後視力模糊 醫建議別超過「這時數」

2024/06/22 21:52

醫師建議，配戴隱形眼鏡每日別超過10小時，避免眼角膜因長期乾燥缺氧，長滿新生血管；圖為情境照。（圖取自freepik）

賴以潔／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隱形眼鏡能讓近視者遠離被鏡框束縛，但要注意戴太久當心視力模糊且眼睛刺痛！珍世明眼科診所院長王孟祺，分享一位一天配戴18小時軟式變色隱形眼鏡的患者，發生上述狀況，檢查發現是眼角膜長期乾燥缺氧，長滿了新生血管，影響視力且導致眼睛不適，並提醒，配戴隱形眼鏡每日別超過10小時，覺得眼睛不適最好停止配戴。

王孟祺在臉書專頁「王孟祺醫師-眼科最前線」發文說明，軟式隱形眼鏡的材質，需要有固定的含水量，才能有足夠的透氧度。若眼睛淚水不足，或配戴過久，導致乾燥都容易缺氧，使原本沒有血管的透明角膜，周邊長出許多異常的新生血管，來提供氧氣，中央的角膜組織，也會因為長期缺氧，細胞呈現不健康的狀態。

王孟祺指出，該案例除了眼角膜長滿新生血管外，周邊的眼白（結膜）也有很明顯的印痕，角膜表面更充滿瀰漫性的點狀上皮缺損，就像鏡片的表面充滿刮痕而聚焦不良，當然會嚴重的影響視力，並有充血、乾燥、刺痛、畏光、散光增加等不適感。

王孟祺說，超時配戴隱形眼鏡就好比整天戴著N95口罩一樣不舒服，不僅會缺氧讓角膜的透明度下降，也會使角膜的抵抗力變差，容易造成感染。這位患者聽從建議，停止配戴軟式隱形眼鏡，當角膜上皮恢復正常後，改配戴透氧度較高的硬式隱形眼鏡，才解決眼睛不適的問題。

王孟祺建議，配戴軟式隱形眼鏡的人，不要每日配戴變色隱形眼鏡、一天不要配戴超過10小時、別戴著隱形眼鏡睡覺、要注意隱形眼鏡的清潔與更換、覺得眼睛乾燥、模糊、充血或疼痛不適最好停止配戴。

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