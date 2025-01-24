健康網》春節前流感、諾羅夾殺 醫：1年的藥1個月用完

近期呼吸與腸胃傳染病疫情嚴峻，不少診所因此爆滿。（圖取自shutterstock）

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春節防雙病毒！單週逾18萬人次腹瀉 類流感突破14萬人次

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春節將至，不少人洋溢在過節的喜悅；然病毒也跟著活躍起來。弘育聯合診所院長張弘表示，近期流感與諾羅病毒上身的病患多得嚇人，而感染諾羅病毒而上吐下瀉者也相當多，需加班才能診治完病患。「1年份的藥，短短1到2個月就用完。」

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張弘在臉書粉專「張弘 耳鼻喉科醫師」發文說明，農曆年前病毒大爆發，近2個月來好多人生病。他需要提早半至一小時停止掛號，加班才看得完。

張弘提醒，近期以劇烈咳嗽、發燒為最常見症狀。另外，據觀察近幾週流感、諾羅升溫，流感症狀為高燒、劇烈酸痛。諾羅則為上吐下瀉。另外張弘表示，「前陣子大量進貨的克流感藥物，本來預計用1年的量，竟1到2個月就用完。」

張弘提醒，諾羅沒有疫苗，預防要靠勤洗手。而流感可以藉由疫苗預防。目前公費流感開放全民施打，打完約兩週有保護力，建議接種以降低感染率、預防重症。目前疾管署開放全國6個月以上的民眾皆可接種流感疫苗，直到疫苗用罄為止。

疾管署在21日說明，上週腹瀉門急診達到18萬6108人次，單週群聚達到80件，近4週則是244件，均為近5年同期最高，檢出病原體以諾羅病毒為大宗。

類流感部分，疾管署說明，上週類流感門急診約14萬1777人次，為近10年同期最高，並新增64例流感重症、6例流感死亡。近4週合約實驗室監測顯示，呼吸道病原體檢出以流感病毒為多，其中以H1N1為主。

醫師提醒，諾羅沒有疫苗，預防要靠勤洗手。而流感可以藉由疫苗預防。（圖取自shutterstock）

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