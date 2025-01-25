健康網》牛津年度代表字「腦腐」 一探社群網路對青少年危害

近年不少人，不論老幼皆沉迷於滑手機，不論是看短影音或玩遊戲都相當嚴峻，因此牛津字典選出「腦腐」為年度代表字。（圖取自shutterstock）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕如果你喜歡躺在床上滑手機，看到很難睡覺；或是為了社群網站或短影音，放棄現實生活的關係，例如出門見朋友，代表你腦腐了。澳洲搶先針對16歲以下青少年禁止使用《TikTok》、《Instagram》等社群網站，旨在保護兒童免於網路霸凌與心理健康威脅；同時要求營運商使用有效的年齡驗證措施。同時與網路用太多帶來的身心健康危害，向來為各界討論重點。

牛津英語辭典的2024年度代表字選出「腦腐」（Brain rot），中文直譯為「大腦腐蝕」，在字典解釋為一個人的思想與智力退化，特別是過度吸收沒有挑戰性的網路資訊導致」。這詞由超過3.7萬名業界專家與民眾共同票選的結果。牛津年度代表字從2023年的「rizz」，以及2022年的「Goblin mode」後，又一次選出與人類社會有關之字。

這詞最早出現在美國作家梭羅在1854年的著作《湖濱散記》中首度使用這詞，批評社會貶低複雜思想之傾向，以及大眾的智力程度普遍下降。在近一年則有全新的意義，顯示社交媒體上的垃圾短影音傷害大眾的心理健康，特別是兒童與青少年。

外媒《very well mind》報導，一項系統性回顧發現，2020年1月前後，6歲到14歲兒童平均螢幕時間長達兩小時以及以上者，分別從41.3%增加到59.4%。另外美國8到12歲兒童每天平均花費4到6小時在上網，青少年則是花費9小時。

茱莉亞表示，腦腐發生的最大特徵是上網時間已經干擾日常生活。青少年上網時間過長時，在該人生階段的成長也會離線。青春期應該將重點放在社交能力與情緒掌握能力。這需要面對面互動，若總是躲在螢幕後面，勢必錯過這些必要童年經歷。

另外小兒科醫師喬爾表示，看太多社群網站可能會使自己感到不夠好，影響自信心。喬爾認為，短影音或社群網站那些修過頭的照片以及過度良好的身材，容易讓看的人不喜歡自己的身體，增加負面評價與飲食失調之風險。另外上網時恐怕會接觸到過多未準備好吸收的資訊，包含修很大、身材好過頭的異性網紅，甚至是情色內容，使得他們的大腦被多巴胺淹沒。喬爾認為「就連成年人都很難在精神上適應這些內容，遑論青少年。」當然也可能引發焦慮憂鬱，成癮指日可待。

這顯示近年短影音與社群平台興起，不少專家熱烈討論這可能影響Z世代青少年的心理健康。報導更強調社群平台氾濫低價值短影音，造成使用者毫無意義的焦慮。

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