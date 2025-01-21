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健康 > 心理精神

健康網》孩子追星好煩惱？ 心理師揭家長不阻止15理由

2025/01/21 21:41

心理師分享，她女兒為了存功德抽到票，收斂情緒、偶像一句話就自律，完全不用媽媽發脾氣；圖為二宮和也（右）、竹內涼真宣傳日劇在松山機場的粉絲接機。（資料照）

心理師分享，她女兒為了存功德抽到票，收斂情緒、偶像一句話就自律，完全不用媽媽發脾氣；圖為二宮和也（右）、竹內涼真宣傳日劇在松山機場的粉絲接機。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕無論是各國實體或虛擬偶像明星、演員來台灣開見面會、演唱會，或是為了偶像明星出國「遠征」，不只門票錢交通費住宿費外，還要做應援扇、買手燈等周邊商品，在某些家長眼裡或許會覺得「沒有意義」，但諮商心理師李家雯卻提醒家長「15個不應該強烈阻止孩子追星的理由」，像是孩子自發性學習新語言、為了看演唱會而規畫理財等，追星的好處其實不少。

李家雯在臉書專頁「海蒂的療癒3次方 Heidi's Therapy³」分享，她女兒為了追星，在沒有系統性學日文的情況下，靠聽歌慢慢辨識50音，空耳簡易翻譯給同學聽，為抽到票，特別收斂情緒、不口出諱言、走路看路不闖紅燈、偶像一句話就自律，完全不用媽媽發脾氣，甚至在看長達2小時的演唱會影片，超專注完全不會滑手機。

15個家長不該阻止孩子追星的理由

●情感抒發與自我投射：孩子追偶像是一種情感抒發的方式，能讓他們投射自己的渴望、目標和價值觀，有助於形成自我認同。

●建立同儕關係：追星和看演唱會是孩子與同儕間共同的話題，能幫助他們融入朋友圈，增強社交能力。

●激發努力動力：偶像的故事（如努力過程、挫折經歷）常常能激勵孩子勇於追求夢想或堅持不懈。

心理師指出，偶像的故事（如努力過程、挫折經歷）常常能激勵孩子勇於追求夢想或堅持不懈；左起松本潤、櫻井翔、二宮和也、大野智、相葉雅紀。（資料照）

心理師指出，偶像的故事（如努力過程、挫折經歷）常常能激勵孩子勇於追求夢想或堅持不懈；左起松本潤、櫻井翔、二宮和也、大野智、相葉雅紀。（資料照）

●情緒舒壓的管道：演唱會或追星活動能讓孩子從學業或生活壓力中解放，找到情緒的出口。

●欣賞多元文化：偶像和演唱會提供了一個了解不同文化、音樂風格和價值觀的機會，有助於孩子開闊視野。

●激發創造力與興趣：追星可能引導孩子學習新技能，例如音樂、舞蹈、攝影、寫作或剪輯影片等。

●增強計劃與理財能力：孩子為了參加演唱會，需要學會制定計劃、攢錢和合理分配資源，這對他們的財務管理能力是一種鍛煉。

●體驗大型活動的氛圍：演唱會是一種特別的文化體驗，能讓孩子感受現場氛圍和團體情感的感染力，這種經歷無法從虛擬世界中獲得。

心理師表示，追星所體驗大型活動的氛圍，能讓孩子感受現場氛圍和團體情感的感染力，無法從虛擬世界中獲得；圖為2019年日本男團「嵐」快閃亞巡松山機場千粉迎接。（資料照）

心理師表示，追星所體驗大型活動的氛圍，能讓孩子感受現場氛圍和團體情感的感染力，無法從虛擬世界中獲得；圖為2019年日本男團「嵐」快閃亞巡松山機場千粉迎接。（資料照）

●自我表達的自由：孩子在追星過程中學會表達自己的喜好和情感，有助於增強自信心和自我認同。

●培養耐心與付出精神：孩子可能需要等待很久才能參加一場演唱會，這教會他們如何為目標付出努力並耐心等待。

●建立親子溝通橋樑：父母若能與孩子一起探討偶像或音樂話題，可能成為增進親子關係的良好契機。

●促進價值觀交流：透過偶像的選擇，父母可以更了解孩子重視什麼價值，並進一步進行良性溝通。

●避免產生叛逆心理：強烈阻止容易引發孩子的逆反心理，甚至破壞親子關係，而接納和理解則能減少衝突。

●尊重孩子的選擇：追星是孩子探索自我、建立獨立價值判斷的一部分，父母應該尊重這個過程。

●孩子的興趣可能會自然改變：孩子的興趣是階段性的，隨著成長可能自然淡化，過度干涉反而適得其反。

李家雯強調，孩子的追星路上，有家長的愛與陪伴、疏導與溝通，絕對勝過禁止與阻擋。

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