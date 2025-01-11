健康網》工作、生活壓力像極《魷魚遊戲》？ 中醫授4招健康應對

昌盛堂中醫診所指出，健康的秘訣包含，調整作息、飲食均衡、運動、壓力管理；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近《魷魚遊戲2》熱播，緊張刺激的挑戰讓人看得大呼過癮！但在現實生活中，我們每天面對的工作、家庭與健康壓力，其實也是一場沒有終點的「生存遊戲」。昌盛堂中醫診所於臉書發文分享4個「贏在起跑線」的健康秘訣，其中包含調整作息、飲食均衡、運動、壓力管理，透過日常習慣的累積，讓生活充滿能量。

調整作息

昌盛堂中醫診所提到，遊戲中的挑戰看似隨機，但規律才是贏家的關鍵。每天固定睡覺與起床時間，幫助身體形成「生物鐘」。晚上11點前睡覺，讓肝膽有充足時間進行排毒與修復。

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均衡飲食

昌盛堂中醫診所表示，生存遊戲裡不能掉以輕心，健康的基石更是如此。飲食上多選擇全穀類、深綠色蔬菜和適量蛋白質，避免高糖高油食物，幫助穩定血糖，減少疲勞感。記得保持水分攝取，每天喝足2000毫升的水，保持頭腦清醒與體能充沛。

增加日常活動

昌盛堂中醫診所說明，遊戲中的玩家需要敏捷的反應和良好的體力，我們的日常生活也一樣。試著每天安排至少30分鐘的運動，如快走、瑜伽或跳繩，幫助提升心肺功能與肌肉力量。工作間隙站起來活動一下，也能減輕久坐帶來的壓力。

管理壓力

昌盛堂中醫診所指出，生存遊戲的心理壓力很高，而我們在現實生活中，也常被壓力追著跑。試著每天花幾分鐘練習深呼吸，或者聽一段讓你放鬆的音樂，幫助心靈充電。同時，學會優先處理重要的事情，不讓自己被繁瑣小事壓垮。

昌盛堂中醫診所補充，就像遊戲中的玩家一樣，成功並不全靠運氣，而是取決於日常習慣的累積。趁著週末，好好檢視自己的作息、飲食與生活方式，為自己設計一套健康策略。

韓劇《魷魚遊戲2》話題熱度高。（翻攝自IG）

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