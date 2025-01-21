健康網》林葉亭父親走失 認識失智症

藝人林葉亭的85歲父有失智症，且已走失多日，警方搜索但未有進展。（翻攝自臉書、IG）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人林葉亭的85歲父親罹患失智症，近期走失多日，她連日透過臉書請大眾協尋，並呼喚父親快回家：「頑皮的爸爸，你玩笑也開太大了喔！」林父失蹤前最後身影在內雙溪自然中心，林葉亭表示警方已動員多人地毯式搜索，卻未找到林父。

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據報導，林葉亭表示，她感謝藝人朋友與民眾協助擴散消息並加入搜救，但林葉亭仍悲傷說「爸爸～你一向最怕麻煩人家，現在全島都在找你一個人，你還不趕快回家」。

台北市衛生局表示，失智症是一個進行性退化的疾病，從輕度時期的輕微症狀，逐漸進入中度、重度、末期症狀，疾病退化的時間不一定，有個別差異。瞭解疾病的病程與症狀，可以幫助患者、家屬預做準備，以因應疾病帶來的生活變化。

臨床上失智症可分為三大類型：

1.退化性失智症

大部份患者屬於這類型，以下三者類型最常見：

1.阿茲海默症 （Alzheimer's Disease）：阿茲海默症為大腦神經細胞退化所造成的失智症，通常以大腦皮層為主。早期病徵以記憶力衰退最明顯，像是對時間、地點和人物的辨認出現困難，合併有認知功能、行為或性格的改變。病患腦部神經細胞會受到破壞，造成大腦逐步緩慢的退化，且退化的歷程是不能回復的，腦部病理學上可發現腦部有異常老年斑和神經纖維糾結。

2.額顳葉型失智症 （Frontotemporal lobe degeneration）：其腦部障礙以侵犯額葉或顳葉為主，早期可能會出現兩種特性，第一為性格改變且無法調整，以致有不適切之行為反應及活動；第二為出現語言障礙，以致造成自我表達困難。兩者都會有逐步退化的現象，此病症平均發生年齡較年輕，多為五十歲到七十歲間。

3.路易氏體失智症（Dementia with Lewy Bodies）：在早期就可能會伴隨著身體僵硬、走路不穩、重複地無法解釋的跌倒現象。此外則會有比較明顯的精神症狀，例如：鮮明的視或聽幻覺、睡眠時出現大叫，亂踢或是揮打的狀況，這可能是快速動眼期的行為異常（REM - sleep behavierdisorder, RBD），平均發生年齡為七十歲以後。

2.血管性失智症

是因腦中風或慢性腦血管病變，造成腦部血液循環不良，導致的腦細胞死亡造成智力減退。一般有中風後大血管性失智症或小血管性失智症。其特性是認知功能突然惡化，或是腦部功能呈階梯狀退化，早期常出現動作緩慢、反應遲緩、步態不穩與精神症狀等。

3.其他原因引起之失智症：

此類失智症多為可逆的，若能找出導因並對症治療，即能獲得緩解。這類型失智症的病因有營養失調、顱內病灶、新陳代謝異常、中樞神經系統感染或是中毒等。

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