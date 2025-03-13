每9人有1腎友！「世界腎臟日」助正常生活 腹膜透析助歸職場

從事業務員的孫先生每天上午完成透析液更換後，即可正常外出拜訪客戶。（慈濟提供）

〔記者歐素美／台中報導〕今日（3月13日）是「世界腎臟日」！台中慈濟醫院腎臟科主任陳一心指出，台灣腎臟病患高達263萬人，相當於每9人就1人有慢性腎臟病。面對末期腎衰竭，透析治療是延續生命的關鍵，但血液透析須頻繁往返醫療院所，腎友生活步調只能大改變。近年來「腹膜透析」因兼具療效與生活彈性，逐漸成為腎友的新選擇，像50歲業務孫先生就是透過腹膜透析以兼顧工作與生活。

孫男跑業務每天奔波在客戶間，定期追蹤檢查時發現腎功能嚴重惡化，必須透析治療。他回憶說，當時聽到要洗腎，腦中一片空白。想到每周得花3天到醫院洗腎，怎麼工作？內心掙扎近半年，那時因身體無法排出毒素，機能逐漸衰退，甚至出現食慾不振、噁心等症狀。真的很痛苦，也很危險，撐到最後才終於面對洗腎的事實。

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在陳一心建議下，孫男選擇腹膜透析治療，利用人體的腹膜過濾廢物，只需每日定時更換透析液，無需頻繁到院治療。孫男說，他每天早晨和睡前各執行一次換液，完全不會影響日常生活。雖然一開始聽到要自己操作有點擔心，但護理師教得很仔細，操作流程也不複雜，只要注意清潔和基本步驟就能完成。而且透析初期，醫護團隊會持續指導，1個月內反覆練習，第2周就能獨立操作，逐漸駕輕就熟。

陳一心表示，腹膜透析對心血管負擔小，且能穩定控制體內毒素，尤其適合像孫先生這樣需要高度自主性的上班族。許多腎友誤以為腹膜透析很困難，其實只要遵循正確操作步驟，安全性非常高！

陳一心強調，現代科技有自動化腹膜透析機（APD），可在夜間睡眠時自動完成洗腎，進一步減少日間的操作需求；孫男也指出，相比血液透析，腹膜透析飲食控制較為寬鬆，整體生活品質大幅提升。

陳一心說，世界腎臟日意義不僅在提醒腎臟保健，更在鼓勵腎友積極面對治療！呼籲大家應定期檢查腎功能，尤其有高血壓、糖尿病的人更需注意。他強調，治療選擇應個人化，沒有所謂「最好」，只有「最適合」，隨著醫療進步，腎臟治療已從「延續生命」邁向「提升生活品質」的新時代；孫男則以親身經歷鼓勵病友「以前覺得洗腎就等於失去生活，但只要選對治療方式，還是可以活得很精彩。」

自動化腹膜透析機（APD）可在夜間睡眠時自動完成透析。（慈濟提供）

腎臟科主任陳一心（左）建議孫先生選擇腹膜透析，讓他能兼顧工作與生活。（慈濟提供）

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