台灣SMA病友請命 衛福部長允續推罕病用藥給付

〔記者黃良傑／高雄報導〕台灣脊髓肌肉萎縮症病友協會20週年感恩饗宴於今（21）日在高雄舉行，SMA病友、家屬一起回顧這段充滿意義的服務歷程，衛生福利部部長石崇良特地南下高雄一起為脊髓性肌肉萎縮症病友加油打氣。

石崇良表示，台灣脊髓肌肉萎縮症病友協會走過20年，因為有協會的支持，才得以讓病友們因為愛和希望匯聚，對未來人生充滿樂觀，在他還是健保署署長任內無畏壓力，讓國家用行動守護罕病，讓罕病不再是絕症，通過一劑4900萬元的SMA基因治療藥物，未來將持續努力，包括SMA在內的罕病用藥，逐步納入給付，善用全體國人的愛心，造福更多的罕病家庭。

請繼續往下閱讀...

台灣脊髓肌肉萎縮症病友協會現任理事長黃旭輝致詞表示，台灣脊髓肌肉萎縮症病友協會是SMA病友的大家庭，小至輔具購買、使用及補助、大到就學、就業遭遇的困難，甚或對用藥的疑慮，都能上網或是社群分享中得到解答，協會20歲的今日，除了真誠地感謝每位幫助協會的人，也鼓勵大家長存希望，在醫藥發達的今日，相信SMA病友的明天會更好。

20週年感恩饗宴，也是《台灣脊髓肌肉萎縮症病友協會20週年紀實》新書發表，書中除了記錄SMA病友協會20年來的點點滴滴，也呈現病友勇敢面對SMA，成為永不向逆境低頭鬥士的生命故事。

56年次的李志郎小學時雖就會騎腳踏車，但到了國中卻變得很吃力，高中時走路甚至需要有人攙扶，當年還不曉得SMA是什麼病症，即便不良於行，李志郎學習能力並不輸任何人，不但拿到中山大學化學博士的學位，30多年來，他更以自身能力和從事1對1教學授課，輔導許多學生往更好的人生挺進；2023年底他通過醫療評估， 開始接受SMA治療並獲得效果，讓他對未來人生樂觀以待，活出生命的希望與熱情。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法