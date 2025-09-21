醫院辦「聽心音、找心病」健康嘉年華 預防心臟危機

台中榮總心臟血管中心專科醫師，為民眾「聽心音、找心病」。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中榮總醫療團隊連續第3年，於台中草悟道舉辦「市民健康嘉年華」，院長傅雲慶邀集35個攤位，吸引上百民眾接受心臟血管中心專科醫師「聽心音、找心病」，及早發現心音異常，而在中榮出生的「中榮寶寶」，也由阿嬤志工陪同到場同歡。

台中榮總今天下午在草悟道舉辦嘉年華，胸腔部呼吸治療科以「守護肺部健康」為題，科普宣導肺臟含5億個肺泡，是人體最大面積器官，提供簡易肺功能吹氣測試及血氧濃度檢測，遠距醫療中心首次展出「遠距生理監測照護設備」，整合心電圖、血壓、血糖、血氧與體溫等設備數據，民眾排隊受檢、反應熱烈。

「中榮寶寶」由中榮志工隊阿嬤張寶方（中）陪伴，與中榮院長傅雲慶（右2）合影。（記者黃旭磊攝）

傅雲慶走訪35攤為醫護人員及民眾打氣，在舞台前，與中榮志工隊張寶方帶著1歲半楊姓男孫合影，張寶方說，孫子在中榮出生、坐月子是標準「中榮寶寶」，醫療團隊照護得很好，傅雲慶表示，中榮是中台灣唯一國家級醫學中心，有職責守護市民健康，除了來醫院看病，更重要是「早點預防」，嘉年華由醫師駐診提前守護民眾身體健康。

「聽心音、找心病」由專科醫師免費為民眾聽診，吸引上百人排隊候診，中榮心臟血管中心主任李文領說，心臟瓣膜疾病可由聽筒聽出，健康民眾參與嘉年華可提前發現癥狀，及早轉回醫院治療，這是國民健康概念。

在場醫師協助及早發現心音異常，心臟血管中心指出，國內65歲以上民眾約5%患有主動脈瓣狹窄，75歲以上重度患者盛行率達3.4%，先天性雙葉主動脈瓣患者更可能在50歲就出現瓣膜鈣化與血流阻塞，導致胸悶、暈厥甚至猝死，提醒民眾警覺高齡化心臟危機。

