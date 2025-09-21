健康網》睡太多、太少牽動血糖 營養師：得睡得恰到好處

台灣營養基金會董事吳映蓉表示，原來睡不夠，真的會讓血糖升高！就算飲食再健康，也救不了。（法新社）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常睡不飽會影響血糖？台灣營養基金會董事吳映蓉很長一段時間，常常輾轉反側、無法安穩入睡，每日睡不到3-4小時，沒想到她前陣子健檢結果，發現糖化血色素（HbA1c）快要超標。

吳映蓉於臉書專頁「吳映蓉博士營養天地」發文分享，原本以為心情不好，亂吃東西才造成血糖失控。在查閱幾篇國外期刊後，恍然大悟，原來睡不夠，真的會讓血糖升高！就算飲食再健康，也救不了。

在2024年《JAMA Network Open》醫學期刊上，追蹤近24萬人，長達11年，發現每天睡不到6小時的人，就算飲食非常健康（高蔬果、全穀、低紅肉），糖尿病風險依然顯著上升。

吳映蓉說，難道睡越多越好嗎？在查閱2015年的《糖尿病護理》期刊，這篇涵蓋 10 個研究、近50萬人的綜合分析顯示，每天7–8小時 的睡眠，糖尿病風險最低。也就是少睡1小時，低於7小時，糖尿病風險增加9%。若是低於5小時，風險飆至37%以上。

不過，睡太多也不行，吳映蓉表示，每多睡1小時（超過8小時），糖尿病風險增加14%以上，超過9小時以上，風險是40%以上，可見得睡不夠、睡太多都不行的。

吳映蓉也分析睡不好會讓血糖升高原因，在於會讓身體進入「代謝失調模式」，有4個原因：

●交感神經活性上升：皮質醇、腎上腺素增加，造成血糖上升。

●胰島素敏感性下降：肝臟和肌肉細胞對胰島素「變得不聽話」，血糖就不容易被利用。

●飢餓荷爾蒙變化: Ghrelin（讓我們有飢餓感）升高、Leptin（讓我們有飽足感）下降，導致容易想吃高糖高熱量食物。

●慢性發炎反應：睡眠不足會增加促發炎細胞激素，進一步惡化胰島素阻抗。

因此，吳映蓉再次提醒， 吃得再健康，如果睡眠長期不足，血糖仍然會失控。想保護自己，記得同時守住「飲食」和 「睡眠」兩要素。

