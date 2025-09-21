55歲男打小白球突倒地沒了脈搏 幸有醫師在旁搶救

55歲男子日前在新竹縣打小白球卻突然倒地失去脈搏，幸有醫師在旁，救回他一命。（竹縣府消防局提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕1名55歲男子日前在新竹縣打小白球，突然身體不適，倒地後不僅失去意識，還一度沒了脈搏。一旁球友們有人立刻撥打119求救，縣府消防局勤務指揮科護理師陳羽眉邊線上指導球友們接力施作CPR，邊要求去取AED到場準備做電擊。其中台北市的開業醫師陳大正也在現場準備打球，獲悉後立刻接手現場指揮工作，並執行AED電擊，當救護車到場，倒地男子被送上救護車時已順利恢復意識且能自主呼吸，送醫後果然脫險沒有大礙。

縣府消防局表示，從陳大正現場完成1次電擊並持續急救後約2分鐘，患者就恢復了自主呼吸，經到場的寶山消防分隊救護員們接手予以靜脈注射後，在就醫途中甚至已能開口對話，後續病況也很穩定。

消防局轉述陳大正的說法是，事發當下他正等候上場，看見前1組球友神情慌亂遂上前協助，確認患者已經沒有脈搏後，立刻清除其分泌物以暢通呼吸道，同時指導在旁者如何正確接力壓胸做CPR，他則利用AED完成電擊。他認為真正救命功臣是所有幫忙按壓和拿AED的球友，大家缺一都不可。

縣府消防局認可他的看法，認為患者能獲救，歸功於球友及時撥打119、派遣護理師即時判斷、現場人員持續CPR、AED及早電擊，以及救護人員後送處置，確實是大家合力完整銜接了「生命之鏈」，才讓患者轉危為安，畢竟人倒地後的4到6分鐘是黃金搶救期，也因此他們近年全面推動到院前電話指導CPR（DACPR），就是希望能及早啟動搶救工作。

