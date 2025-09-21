自由電子報
健康 > 杏林動態

最高海拔復健站 大梨山每月服務300人次

2025/09/21 22:34

復健師洪銓復從台中市到梨山駐點，提供居民完善的復健治療服務。（ 記者張軒哲攝）

復健師洪銓復從台中市到梨山駐點，提供居民完善的復健治療服務。（ 記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕大梨山地區位置偏遠，居民看診只能長途跋涉至埔里、東勢、台中市區或宜蘭縣羅東就醫，光是交通往返時間就需3至6小時，十分不便。2020年梨山衛生所舊址設置「梨山復健站」，結合民間資源添設復健儀器，並有專業的物理治療師及復健科醫師進駐。3年來，復健師洪銓復從台中市上山駐點，每個月平均約服務300人次，提供居民完善的復健治療服務。

梨山復健站海拔近2千公尺，是「全台最高海拔復健站」，患者復健還能眺望山景，器材設備也是全新添購，不輸大醫院的復健科，堪稱是「五星級」復健站，目前設置向量干擾治療儀、經皮神經電刺激儀、頸部及腰部牽引機、超音波治療儀等復健設備。洪銓復說，山區居民每月約有300人次復健治療服務量，果農以下背、肩頸痠痛最常見，多數利用農閒時期來復健，最遠的患者有從武陵農場員工開將近一小時車程來復健，山區多數患者期待徒手治療，也會在復健過程閒聊，建立醫病之間的信任，農民也常分享蔬果等，讓他放假帶下山跟家人品嘗。

梨山麵包師傅楊俊輝說，因為職業傷害，每週都就近到復健站緩解手腕不適。福壽山農場邱小姐說，2年前在農場工作時手持水桶跌倒，右手橈骨骨折，選擇保守治療，加上復健師徒手治療，每週勤做復健，恢復得不錯，如果梨山沒有復健站，當初只能選擇開刀。

