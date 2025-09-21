健康網》日本沖繩「蘋果病」疫情拉緊報 無抗病毒藥物可治癒

日本沖繩那霸市保健所發布緊急警報，最近感染Parvovirus B19傳染性紅斑症 （微小病毒B19） 又俗稱「蘋果病」，人數激增。（擷取自日本國立傳染病研究所）

〔健康頻道／綜合報導〕根據日本沖繩那霸市保健所發布緊急警報，最近感染Parvovirus B19傳染性紅斑症 （微小病毒B19） ，又俗稱「蘋果病」的人數激增，上週（8-14日）已有12起，單週患者數已超過警報基準值2.0，疫情引發關注。

國人上半年赴日旅遊有328.4萬人次，沖繩那霸市更是最愛朝聖之處，「蘋果病」疫情蠢動，那霸市保健所甚至發布成立十多年來首次警報，提醒民眾務必注意防疫。

疾管署衛教資料指出，蘋果病類似感冒，屬急性熱性疾病，主要經由飛沫、直接接觸或垂直感染（孕婦傳給胎兒）。流行大多發生在春季到初夏時，非流行期也有散發病例發生，而且沒有特定區域性。

目前並沒有可治療「蘋果病」的抗病毒藥物，一般而言，傳染性紅斑屬於自限性疾病，預後良好，並不需要特別的治療。

傳染性紅斑發病初期，先在臉頰部有紅色斑疹出現，而後在數天內擴散至軀幹、四肢，呈現網狀紅斑，而關節炎之發生頻率是僅次於發疹的主要症狀。本症除這些較特殊症狀外，其臨床症狀如下：

●潛伏期：

感染病毒到傳染性紅斑出現約4-20天、由流行病學調查約18天、由家族內感染調查約12-14天，若為無疹性單獨發燒約 7-10天。

●病毒存在及排泄場所：

病毒主要存在於血液中，但在病毒血症期則存在於口腔內（唾液）及尿液中，並由這兩處排出，本症是藉由飛沫或接觸經氣道感染，有時也可藉輸血感染。

微小病毒B19型的感染會造成紅血球生成的破壞，因此如果本身是缺鐵性貧血、愛滋病、海洋性貧血、鐮刀狀細胞疾病或是球形紅血球症等疾病的人，當被微小病毒B19型感染後就有可能發生非常危急的狀況，有時甚至會危及性命。雖然大多數的病患會在兩週內復原，但剛開始發病時可能需要輸血治療。

