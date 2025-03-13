健康網》雷雨轟炸！ 醫點名4問題：「傷心」又傷膝

醫師提及，雷雨來襲時，除了影響生活外，還可能對健康帶來潛在威脅；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕受鋒面影響，氣象署今（13）日對雲林以北地區及澎湖等11縣市發布大雨特報，並針對台北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息；對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，雷雨來襲時，除了影響生活外，還可能對健康帶來潛在威脅，如影響心血管、呼吸道、關節與心理健康，因此提供應對方法，降低雷雨對健康的影響。

氣壓降濕度上升 不利心血管健康

黃軒在粉絲專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文說明，春天雷雨來臨時，氣壓驟降、空氣濕度上升，這些變化可能會對心血管系統造成以下3影響，因此建議此時避免劇烈運動，減少心臟負擔；保持室內溫度穩定，避免因氣溫驟變影響血壓；最後，有高血壓或心血管疾病病史者，應定期量血壓，適時調整藥物。

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●氣壓降低，血壓波動：氣壓驟降會導致血管擴張，部分高血壓患者可能會出現頭暈、胸悶、心悸等症狀。

●冷空氣刺激，增加心臟負擔：暴風雨通常伴隨溫度下降，低溫會讓血管收縮，增加心臟負擔，甚至提高心肌梗塞與中風的風險。

●情緒壓力增加：雷聲和閃電可能會引發緊張情緒，進而影響心跳與血壓，特別是對於有心臟病史或焦慮症的人。

「雷暴哮喘」 小心氣喘、過敏加劇

黃軒提及，有研究發現，雷雨來襲時，濕度提高會使花粉、霉菌孢子破裂成更細小顆粒，這些微粒會隨著風暴擴散，更容易進入肺部深處，引發嚴重氣喘發作。

另外，雷雨後，室內濕度升高，若通風不良時，霉菌容易滋生，導致呼吸道過敏、過敏性鼻炎加重。因此雷雨過後，易使呼吸道疾病的發作風險升高，特別是氣喘患者、過敏體質者、老年人與幼童應特別注意。

該如何降低風險？黃軒建議，氣喘或過敏患者應提前服藥，減少突發性症狀，並關好門窗，避免室外花粉、霉菌孢子進入室內。最後，在雷雨過後，應開啟除濕機或空氣清淨機，降低空氣中的致敏原。

醫師表示，潮濕天氣容易使關節出現疼痛；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

潮濕天氣 關節容易疼痛

每每變天關節痛報到？黃軒指出，許多關節炎患者會發現，當雷雨來臨前關節會開始痠痛、腫脹，這是因為氣壓降低會影響關節內的滑液壓力，導致疼痛感加劇；類風濕性關節炎患者同樣也對天氣變化特別敏感，容易因為濕氣與氣壓變動，而影響關節的靈活度與發炎程度；不只如此，曾經的舊傷與骨折部位，也會在潮濕天氣中變得更加不適。

黃軒提及，為避免關節不適，建議穿著保暖，避免關節受寒，也可使用熱敷或溫水泡澡，幫助舒緩關節疼痛。此外，適度伸展也很重要，因保持關節活動，可減少僵硬感。

陰雨天 焦慮、憂鬱風險上升

雷聲、閃電、烏雲密布的天氣，可能會讓部分人感到焦慮、恐懼，甚至影響心情。黃軒提到，這可能與陽光減少導致體內血清素下降有關，而出現天氣憂鬱症（Seasonal Affective Disorder, SAD）；另外，有些人會對雷聲產生恐懼（雷電恐懼症），特別是兒童或有創傷經歷者，容易在暴風雨時，出現極端焦慮、心跳加快等症狀。

黃軒建議，雷雨發生時，保持室內燈光明亮，並透過聽音樂、冥想，減少雷聲帶來的壓力，同時也應多多與家人或朋友交流，避免長時間獨處導致情緒低落。

醫師指出，雷聲、閃電、烏雲密布的天氣，可能會讓部分人感到焦慮、恐懼，甚至影響心情；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

環境潮濕細菌病毒滋生 感染風險增

黃軒說，雷雨天氣會讓環境潮濕，容易免疫力降低，再加上細菌與病毒容易滋生，容易感冒或感染病毒，增加呼吸道與腸胃道疾病的風險；暴雨積水也容易孳生細菌、蚊蟲，增加登革熱、皮膚病感染的風險。

黃軒提醒，下雨時，應避免淋雨，淋濕時須立即更換衣物並保持身體溫暖；在飲食上注意食物與飲水衛生，避免生冷食物；同時，在環境上，應清理下雨造成的積水，以防蚊蟲孳生。

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