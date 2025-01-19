健康網》愛吃紅肉恐害失智 研究：改吃「2食品」風險降19％

研究表示，多吃紅肉（尤其是加工紅肉）與失智風險和認知衰退有關；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕飲食習慣與身體健康息息相關！腎臟科醫師王介立引述國外研究指出，多吃紅肉（尤其是加工紅肉）與失智風險和認知衰退有關，若能將每天1份紅肉替換成堅果或豆類，可使失智風險減少19%，認知衰退風險減少21%，並讓大腦老化速度放緩約1.4年。

王介立在臉書專頁「王介立醫師」發文引述1項發表於《Neurology》 研究，由麻州醫院、哈佛公共衛生學院等機構共同進行，研究對象來自護士健康研究（NHS）與健康專業人員隨訪研究（HPFS）美國2大長期隊列，總計近13萬4千人。透過飲食問卷（2-4年更新一次）、失智診斷（臨床或醫療紀錄）、客觀認知測試及主觀認知衰退（SCD）自我評估，追蹤時間最長達43年，以探討紅肉與失智、認知衰退間的關係。

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研究指出，每天超過1/4份培根、熱狗、香腸等加工肉品，與13%失智風險、14%認知衰退風險上升有關；示意圖。（圖取自freepik）

研究發現，每天吃超過1份未加工紅肉（3盎司，相當於一塊肥皂大小）與16%認知功能衰退之風險上升有關。不只如此，每天超過1/4份加工肉品（例如培根、熱狗、香腸）更與13%失智風險、14%認知衰退風險上升有關。

為何紅肉會影響大腦健康？王介立表示，首先紅肉在腸道被分解時可能產生TMAO（氧化三甲胺），促進阿茲海默症2大毒性蛋白（類澱粉蛋白斑塊與tau蛋白糾纏）的形成，增加失智風險；另，紅肉在加工過程會增加飽和脂肪、鈉，其可能透過血管、神經元細胞的代謝負擔，影響大腦功能。

針對此研究結果，研究人員進一步提供3建議，首先，應減少紅肉與加工肉品攝取，每天盡量不超過3盎司（1份），加工肉盡量限量或避免；並讓飲食上的蛋白質來源多樣化，可將每天1份紅肉替換成堅果或豆類，使失智風險減少19%，認知衰退風險減少21%，讓大腦老化速度減緩約1.4年；最後，失智與心血管疾病、糖尿病等慢性病有交互影響，故維持均衡飲食、適度運動、控制血壓、血糖有助於保護大腦。

研究發現，每天1份紅肉替換成堅果或豆類，使失智風險減少19%，認知衰退風險減少21%，讓大腦老化速度減緩約1.4年；示意圖。（圖取自photoAC）

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