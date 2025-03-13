掌握2數據 延緩26.6年進入洗腎

▲透過抽血檢查可以得知「腎絲球過濾率（eGFR）」數值，知道腎臟的過濾功能是否正常的指標；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者劉力仁／台北報導

台灣每8人中就有1人罹患慢性腎臟病，超過8成的患者沒有接受治療，其實健保近期已開放非糖尿病慢性腎臟病第3、4期患者可使用SGLT2抑制劑，延緩腎功能惡化。

55歲張先生平時工作忙碌，去年開始莫名感到疲倦，腿部出現水腫，原以為只是工作太累，經檢查發現腎絲球過濾率（eGFR）僅剩40ml/min/1.73m²，確診為慢性腎臟病第3期。其實他在5年前的健康檢查就發現尿液中有微量蛋白，但因為當時沒有任何不適，沒有進一步檢查或治療，現在必須努力維持腎功能，才能延緩進入洗腎。

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許多人誤以為只有在出現泡泡尿、血尿、小腿水腫等症狀時才需要就醫檢查，台北慈濟醫院腎臟內科主任洪思群表示，當出現前述症狀時，已是晚期階段（第3期） ，如果沒有及早治療，恐在15年內面臨洗腎。

腎絲球過濾率（eGFR）、尿中白蛋白／肌酸酐比值（UACR）

洪思群表示，病人被診斷為慢性腎臟病時，最常問的問題就是「我要洗腎嗎？」事實上，應該先檢視檢查報告中的兩個跟腎功能有關的2個關鍵數值—「腎絲球過濾率（eGFR）」、「尿中白蛋白／肌酸酐比值（UACR）」有關，以及是否有早發現異常、接受治療。

SGLT2抑制劑 延緩腎功能惡化

洪思群舉例說明，目前用於慢性腎臟病治療的其中1個SGLT2抑制劑，如果在慢性腎臟病第2期（eGFR 60-89）就開始用藥，就有機會延緩26.6年進入洗腎階段。

他進一步說明，「腎絲球過濾率（eGFR）」是了解腎臟的過濾功能是否正常的指標，可以透過抽血取得數值，一般人的腎絲球過濾率通常在90至130ml/min/1.73m²之間，40歲以後，每年腎功能又會以1ml/min的速度下降，加上亞洲人本身就比較容易罹患慢性腎臟病，合併白蛋白尿的比例較高 ，需要特別留意。

「白蛋白／肌酸酐比值（UACR）」則是用尿液檢查來評估腎臟是否有損傷，正常情況下，白蛋白雖然屬於小蛋白分子，但從腎臟過濾到尿液的量非常低。如果尿液中出現白蛋白，可能表示腎臟過濾功能受損，一般來說，正常的UACR值應該低於30mg/g，如果超過此數值，可能表示存在腎臟損傷，需要進一步檢查和治療。

洪思群提醒，糖尿病患者由於糖尿病照護網推行多年，現在有相對高的比例追蹤腎功能狀態，但是大多數的病人通常是有不舒服症狀才會來就醫，有的是透過健檢才發現有白蛋白尿問題，也有一群人沒有規律追蹤，等到想起要檢測的時候，eGFR已經下降到晚期階段。如果能在慢性腎臟病進入中晚期前，就先改變生活習慣，並且到腎臟內科檢查，在慢性腎臟病第2期（eGFR 60-89）就開始使用SGLT2抑制劑，就有機會延緩26.6年進入洗腎，相當於終生遠離洗腎。

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