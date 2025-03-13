慢性腎臟病入國人10大死因 護腎黃金8守則：定期健檢重要

南投縣衛生局呼籲民眾定期檢查腎功能， 避免腎臟病上身。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕慢性腎臟疾病居台灣十大死因的第十位，長期不良飲食生活習慣，造成高血壓、糖尿病及高血脂三高疾病是導致慢性腎臟病的主因，南投縣1名50歲的張先生因疲倦、腳腫健檢時巳是慢性腎臟病第二期，南投縣衛生局提供民眾護腎黃金8守則，包括養成多喝水、健康飲食及規律運動等生活習慣，並定期健檢，避免腎臟病上身。

南投縣50歲的張先生，因長年忙於耕作，經常以啤酒及含糖飲料解渴，且重口味飲食，3年前，他開始出現疲倦、腳腫等症狀，因為沒有明顯疼痛，並未重視，直到去年健康檢查時發現腎功能下降，才驚覺自己已罹患慢性腎臟病第二期。醫生提醒他，長期不良飲食生活習慣是導致腎臟受損的主因。為了避免病情惡化，張先生開始調整生活，少鹽少油、戒掉含糖飲料，並養成每日運動和充足飲水的習慣經過半年努力，他的腎逐漸穩定下來。

請繼續往下閱讀...

南投縣衛生局長陳南松表示，高血壓、糖尿病及高血脂三高疾病是造成慢性腎臟病（包括腎炎、腎病症候群及腎病變）的主因，也是慢性腎臟病的併發症。罹患高血壓、糖尿病的民眾應依照醫師處方正確用藥，妥善治療，才不會因為長期血壓、血糖過高，嚴重傷害腎臟，而走上洗腎之路。

陳南松除呼籲民眾若要避免腎臟病上身，平時即應做好「護腎黃金8守則」，包括多喝水（每日約2000c.c.）、健康飲食（每日應至少攝取5蔬果及多選用未精製全榖雜糧類食物）、規律運動（每週5天每次30至60分鐘），此外也要控制體重、三高及定期檢查腎功能，且應不抽菸、不酗酒及不熬夜，最後應避免服用不當藥物。

高血壓等三高疾病是導致慢性腎臟病的主因，民眾應定期量血壓，控制三高。（南投縣衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法