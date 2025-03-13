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熱水沖腳無感 竟罹罕見脊髓病變

2025/03/13 05:30
熱水沖腳無感 竟罹罕見脊髓病變

▲醫師提醒，頸部疼痛合併手腳無力、麻木或感覺異常，務必盡快就醫，把握黃金治療期；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

熱水沖腳無感 竟罹罕見脊髓病變

▲謝政達醫師說明收治一名罕見的急性脊髓病變患者 。 （國泰醫院提供）

天氣冷泡熱水澡，卻發現右腳一點感覺都沒有！35歲的電腦工程師林先生，原本以為只是小毛病，沒想到醫師診斷後，竟是罕見的急性脊髓病變「布朗－斯奎爾德症候群（Brown-Sequard Syndrome，BSS）」。

林先生長年受頸部痠痛困擾，嘗試過脊椎整復治療，但效果不明顯。近日病情突然惡化，不僅疼痛加劇，左手也開始無力，連拿東西都不穩，左腳走起路來也變得軟弱無力，右腳則對溫度和疼痛完全無感，洗澡時，熱水沖下來，竟毫無感覺，才驚覺不對勁，趕緊就醫。

國泰綜合醫院神經外科主任謝政達指出，詳細檢查後發現，林先生的頸椎第5、6節椎間盤破裂，並向左側突出，嚴重壓迫脊髓，導致BSS。這種病的典型症狀就是「身體像被分成兩半」，同側的運動功能會受損，而對側則會失去疼痛和溫度感覺。

頸椎椎間盤破裂 壓迫脊髓

根據文獻，BSS相當罕見，自1928年首次被記錄以來，全球因頸椎椎間盤破裂導致此病的案例僅約70例，且多半發生在男性，平均發病年齡約47歲。林先生35歲就罹病，醫師推測與他長期久坐、姿勢不良有關，這些習慣讓頸椎承受過大壓力，導致椎間盤退化、破裂。

謝政達說，醫療團隊替林先生進行椎間盤切除手術，並置換活動式頸椎人工椎間盤，成功移除約1.5公分大的破裂椎間盤碎片，大幅減輕脊髓壓迫。術後4天，其左側運動功能就明顯改善，感覺功能則在3個月內完全恢復。

謝政達表示，BSS病情發展快速，初期可能只是單側肢體輕微無力，很容易被誤以為是脊椎病變或中風，導致延誤治療，因此一旦發現頸部疼痛合併手腳無力、麻木或感覺異常，務必盡快就醫，把握黃金治療期。

醫師也提醒，應避免長時間低頭、維持正確坐姿，並適度運動來維持脊椎健康。此外，定期檢查脊椎狀況，可及早發現退化或潛在問題，降低椎間盤破裂的機率，若能及時診斷、手術治療並搭配復健，大部分病患都能恢復正常生活，避免永久神經損傷。

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