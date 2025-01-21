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健康網》地震防災解密：別躲黃金三角！內政部曝正確做法

2025/01/21 12:49

不少人過去曾學過在地震發生時，要躲在大型家具旁邊。實際上這會造成危險。（圖取自photoAC）

不少人過去曾學過在地震發生時，要躲在大型家具旁邊。實際上這會造成危險。（圖取自photoAC）

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健康網》餘震不斷！ 消防署籲備好「緊急避難包」救命

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕地牛翻身！嘉義縣大埔鄉在今（21）日凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震，最大震度為嘉義縣大埔6弱。過去不少人曾聽聞「黃金三角」，在地震發生時，要躲在沙發這類大型家具旁邊，若建物倒塌就有空間活命；另過去曾被教導要趕快去開門。然內政部指出「這樣不對」！另外本次地震發生在凌晨，內政部也說明躺在床上時該如何保護自己。

內政部在粉專說明，很久以前，曾經有人說地震發生時，要趕快躲在「櫃子、沙發」等大型傢俱旁邊，這樣當建築物倒塌時，才能留下一個安全的空間。但如果大家有看過這次強震發生後，許多民眾分享家裡東倒西歪的照片，就會發現根本沒有所謂的黃金三角空間！當時要是躲在那些地方，反而會被倒下的重物壓傷。

另外不少人還記得過去曾有人說門會變形打不開，因此地震發生時要先去開門。然這也是錯誤的！內政部表示，部分人的住處在地震後，大型的「櫃子、電視、擺飾⋯⋯」都被地震搖得亂七八糟，這就是為什麼在震災中，大部分受傷的人，都是被掉下來的物品砸傷。

因此請記得地震保命三步驟「趴下、掩護、穩住」：趴下低姿勢進入桌下，一手握住桌腳、一手護住頭頸，以桌面保護自己，避免被掉落物砸傷。

另外本次地震發生在凌晨，內政部提醒，若地震發生時自己在床上，不必跳下床鋪；而是轉身臉部朝下趴著，縮起雙腳並用枕頭保護頭頸，直到搖晃停止。

內政部提醒，若在睡眠時遇上地震，應翻身呈現趴姿並縮起雙腳，用枕頭保護頭部。（圖取自內政部臉書）

內政部提醒，若在睡眠時遇上地震，應翻身呈現趴姿並縮起雙腳，用枕頭保護頭部。（圖取自內政部臉書）

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