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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》台日都在考大學 日本營養師建議：八分飽

2025/01/19 10:55

日本近日也有不少高中生正在考大學，如何在考試時發揮絕佳狀態？營養師提建議。（圖取自PhotoAC）

日本近日也有不少高中生正在考大學，如何在考試時發揮絕佳狀態？營養師提建議。（圖取自PhotoAC）

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黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣在考學測，日本高中生也正在考大學。日本近日正在進行大學入學共通考試（大学入学共通テスト），日本媒體採訪福島大學考場準備措施。雖考試科目與台灣不同，不過筆試時該如何發揮實力的方法，倒能夠師法。日本媒體詢問營養師針對筆試前的飲食型態提出建議。

日媒《福島電視台》（福島テレビ）報導，為了發揮最佳狀態，飲食上面有需要調整的地方嗎？郡山女子大學食品營養學系營養師角田真佐枝表示，要注意腸道的活動，以及要吃八分飽。

首先為了讓自己免疫力上升，不要生病，建議補充乳酸菌與膳食纖維，促進腸道活動。而福島的料理「魷魚蘿蔔」（いか人参）與「炒牛蒡」（きんぴらごぼう），正好能夠補充膳食纖維。對不習慣吃蔬菜的人來說，可從沙拉開始逐步改善。

另外若是吃太撐，容易血糖突然升高，低碳水化合物的飲食可能帶來疲勞以及記憶力減退，因此需適量吃碳水化合物，且注意自己的進食順序。可以先吃蔬菜或蛋白質，包含肉、魚、蛋、大豆，再喝味噌湯。最後再吃碳水化合物，像是米飯或面，能防範自己想打瞌睡，「『八分飽』是啟動大腦到絕佳狀態的好方法。」

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