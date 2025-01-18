健康網》學測不出錯！午餐推吃「3菜單」雞肉便當+橘子

薛曉晶說，午餐可吃雞肉便當（少油、鹽）＋蘋果或橘子，配合均衡飲食，發揮最佳狀態；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕114學年學科能力測驗今（18）日到20日舉行，總計約12.1萬人報名；首日進行的是數A、自然。學測考試期間，選對午餐才能避免腸胃不適，保持專注力和穩定的狀態！營養師薛曉晶於臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享3種午餐範例：白飯＋清蒸雞胸肉＋燙青菜＋1顆水煮蛋；糙米飯＋煮魚＋燉冬瓜湯＋1根香蕉；雞肉便當（少油、鹽）＋蘋果或橘子，配合均衡飲食，發揮最佳狀態！

飲食4點要注意

●全熟食物為主：避免生魚片、生菜沙拉等生食，選擇燉煮、清蒸或炒熟的食物，減少腸胃不適的風險。

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●選擇平常吃過的食物：以熟悉且消化良好的食物為優先，避免因不適應新食物，而影響考試表現。

●避免奶類與易致敏食物：牛奶及乳製品，可能會讓部分人腸胃不適，尤其是乳糖不耐症者。

●遠離攤販或不熟悉的食品來源：攤販食物、沒吃過的新料理，可能含有不潔成分，或過重調味，增加腸胃負擔的風險。

薛曉晶提醒，避免吃太多或太飽，以免影響下午專注力；以及多喝溫開水，避免冰飲料，以保護腸胃並保持清爽，並且配合均衡飲食。

薛曉晶說，不要隨意吃攤販食物，或沒吃過的新料理，可能含有不潔成分，或過重調味，增加腸胃負擔的風險；示意圖。（圖取自freepik）

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