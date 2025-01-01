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健康 > 心理精神

健康網》一個人過節？專家提點緩解孤獨感建議

2025/01/01 19:02

若不得不一個人過節，專家們給了一點建議。（圖取自freepik）

若不得不一個人過節，專家們給了一點建議。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

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健康網》注定孤老終身？研究：「3不」特質易單身

〔健康頻道／綜合報導〕你的跨年是一個人過嗎？緊接著到來的農曆春節，若無返鄉計畫，你打算怎麼過呢？也許你是因為工作或在外地求學而未返家與家人團聚，你都不是唯一一個這樣的人。加州大學洛杉磯分校心衛中心主任黛安娜溫斯頓表示，假期的孤獨感是需要解決的。另外俄亥俄州立大學精神病學家蘇菲亞認為，假期時間經常增加心理壓力，獨處時間該做什麼很重要。

黛安娜認為，在假期期間，無人陪伴可能加劇現在的孤獨感。紐約的心理學家布萊恩威廉斯大表認同，並提醒「可能加劇現有的心理問題」。兩位專家提出幾個簡單的方法，幫助你緩解孤獨感。

呼吸新鮮空氣

可以在公園散步，到山上遠足或到海邊看海，親近大自然。過去有專家提出森林療法，透過置身森林中，減少焦慮與改善情緒。另外每日走路步數愈多愈好，即使是7千步也能有效改善心理健康。

透過網路與他人聯繫

還記得疫情期間大家不能面對面交流嗎？威廉斯建議大眾可以盡量社交，跟朋友見個面喝點咖啡最好；或是環境不允許的話，視訊也是不錯的方式。

當志工

在醫院或療養院，任何地方當志工，都是相當有益的。威廉斯說，「人們與他人（包含陌生人）一起度過一段時光，參與活動，是很有意義的。可對大腦產生正面影響。

送自己一份小禮物

也許你想念祖母烤的千層麵，希望能烤點料理給大家享用。如果你自己一個人，可以煮點特別的料理；或是到餐廳點喜歡的餐點。若是正在出差，可以找到最喜歡的餐廳，點份喜愛的餐點。

製造儀式感

自己一個人也能做點運動、洗熱水澡，或是點個香氛蠟燭，隨心所欲而不會與他人產生歧見。

做點代辦事項

清掃住家、整理衣櫃，就提前開始，也可以算是輕度運動。

回顧這一年

威廉斯表示，在新的一年裡，人們喜歡回顧過去的一年。並且結構化地分析細節，並許下新年願景。不一定是社群網站，寫在紙上也很好。

調整心態

用正向的視角來幫助自己緩解孤獨感。溫斯頓認為「這是我們學會『活在當下』的絕佳時機，而非迷失在過去與未來。」雖排除其他干擾確實很難，但接受現在的現實是關鍵。臨床心理學家亞當建議，假期不需要與過去一樣。

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