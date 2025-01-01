健康網》注定孤老終身？研究：「3不」特質易單身

不少長期單身者具有3項特質。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你的跨年夜是一個人過，還是呼朋引伴呢？現在單身與否，都是自己的選擇。德國布萊梅大學（University of Bremen）的大型研究顯示，長期單身者通常有「3不」：不外向、不負責、不樂於體驗生活。

美國《紐約郵報》（new york post）報導，布萊梅大學研究員茱莉亞（Julia Stern）說明，這項研究網羅德國、加拿大與瑞士等國約7.7萬名50歲以上的人們，並依照感情狀態與經歷來分類，例如目前有伴侶、從未與伴侶同居、從未結婚或從未經歷長期失戀等。參與者須填寫生活滿意度與人格特質之調查：對體驗持開放態度、責任感、外向或內向、隨和程度與神經質。

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最後研究顯示，長期單身的人們，與已婚、有伴侶者相比，具有3項特質：不外向、不負責、不樂於體驗生活。研究有助於了解終身單身者的某些性別模式，以了解單身未婚人口增加的現狀，並對他們提供支持。

研究也強調，前面「3不」較為明顯者，多屬於長期單身者之特質；反之，曾有一段戀愛關係，或結過婚的人，前面的特質較不明顯。「單身者與有伴侶的人之間差別頗大。這項研究可協助這些人。」這項研究刊登於《心理學》（Psychological Science）期刊

另有研究發現，單身女性比單身男性快樂，老年人比中年人各熱愛獨自出國旅遊。結婚率偏高的國家，單身者幸福感較低。茱莉亞希望能將這些長期獨來獨往的人結合起來，「若他們能互相關心與照顧，會有幫助的。」

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