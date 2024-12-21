健康網》我該打哪些疫苗？醫師談6疫苗接種建議

我應該打哪些疫苗？醫師仔細說明。（圖取自shutterstock）

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流感疫情最快下週進入流行期 公費疫苗明年元旦全民開打

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕疾管署在17日宣布，從明（2025）年元旦起，流感疫苗將開放全民施打，直到疫苗用罄。有醫師整理包含流感疫苗在內的多項疫苗特色與接種建議，呼籲民眾依需求與健康狀況接種疫苗。

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疾管署副署長曾淑慧說明，在17日以前，公費疫苗總接種數約562.6萬劑，與去（2023）年同期約落差50萬劑，考量疫情趨勢，經諮詢傳染病防治諮詢會流感防治組等專家，決議明年元旦起，公費流感疫苗擴大提供給全國6個月以上、尚未接種的民中華民國國民或持居留證的外籍人士使用。

醫師王俊傑在粉專「王俊傑診所」整理成人疫苗接種建議，幫助各界了解自己應接種哪些疫苗。

●季節性流感疫苗：每年皆需要接種一劑

流行性感冒可能引發嚴重併發症，如肺炎，呼吸衰竭，敗血症甚至死亡，尤其65歲以上長者，嬰幼童及慢性疾病患者為高風險族群。依據衛福部疾病管制署資料，流感併發重症個案中，約8至9成未接種當季流感疫苗，凸顯疫苗接種的重要性。

季節性流感疫苗包含了2種A型流感病毒株（H1N1、H3N2）和2種B型流感病毒株。世界衛生組織在每年2月召開會議，根據前一年度流行資料預測北半球下一季可能造成流感病毒株，進而決定該年度將使用的疫苗病毒株。由於每年疫苗所含的病毒株都會不一樣，因此建議每年接種一劑。

「細胞型流感疫苗」採用細胞培養流感病毒製作，比起傳統雞胚胎蛋培養製作變異的機會較低，品質更穩定，在H3N2 A型流感流行期間，細胞型流感疫苗比起雞胚胎流感疫苗保護效果會有差距，大約會好11-36%。所以建議施打細胞型4價流感疫苗。

●15價結合型肺炎鏈球菌疫苗：終身接種一劑

肺炎鏈球菌常潛伏在人類鼻腔內，肺炎鏈球菌感染症可分為非侵襲性和侵襲性2類，一旦感冒或是免疫力降低，快速複製的肺炎鏈球菌可侵入呼吸道，非侵襲性肺炎鏈球菌常引起中耳炎，鼻竇炎和支氣管炎等，屬症狀較輕。侵襲性肺炎鏈球菌則容易引起菌血症，細菌性肺炎，腦膜炎及敗血症，症狀嚴重。

15價結合型肺炎鏈球菌疫苗，作用方式在啟動體內的T細胞淋巴球，且涵蓋最常致病的13類菌種，也讓T細胞淋巴球有持久的記憶能力，比起傳統23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗活化體內的B細胞淋巴球，保護力多了3倍左右（可持續10年以上）。所以建議施打15價結合型肺炎鏈球菌疫苗。

●白喉、百日咳、破傷主動免疫疫苗：每10年接種一劑

破傷風是由破傷風桿菌所引起的疾病。破傷風桿菌芽胞進入人體之方式，是經由受土壤，塵土或動物及人類糞便污染之穿刺傷口而入。破傷風桿菌之外毒素會引起痛性肌肉收縮，最初在咬肌及頸部肌肉，而後為軀幹肌肉。影響中樞神經系統及自主神經系統。導致嚴重的神經性症狀與死亡。

白喉和百日咳都是急性呼吸道傳染病，白喉主要侵犯咽喉部，扁桃腺和鼻腔，病灶處會產生組織壞死，形成灰白色膜，可能引起感覺與運動神經麻痺，心肌炎和死亡。

百日咳患者初時可能沒有特別病徵，只會流鼻水，打噴嚏，輕微發燒和咳嗽。但咳嗽會日益嚴重和加劇，妨礙病人飲食和呼吸。細菌會令肺部受感染，嚴重者可導致抽搐及昏迷不醒。

由於兒童時接種的白喉。百日咳。破傷風疫苗誘發的抗體已經衰退，所以建議補施打"白喉。百日咳。破傷主動免疫疫苗"，另外孕婦可於第二或第三孕期接種，可增加母親的保護力外，也可因為母親體內抗體增強，可轉移到發育中的胎兒，嬰兒身上。

●非活性重組基因重組帶狀泡疹疫苗：兩劑，間隔2-6個月

因為得過水痘，水痘帶狀疱疹病毒會終生潛伏在體內的神經節裡，等年紀大或是身體免疫功能差，無法抑制病毒時，潛伏的病毒就會活化，沿著神經分布蔓延發病。根據疾管署研究，台灣人得帶狀疱疹皮蛇的機率是32.2%。隨著年齡增長或免疫力下降，得帶狀疱疹的機率更高。帶狀疱疹在皮膚呈現出水泡的樣子，伴隨著劇烈疼痛，且在疱疹乾掉結痂後底層受損造成長期慢性神經痛，嚴重影響生活品質。

帶狀疱疹對生命沒有直接威脅，但對生活品質有很大的影響，譬如說如果跑到顏面神經會造成顏面神經失調，跑到視神經會影響視力，跑到聽神經會影響聽覺，跑到臀部附近的神經，有的時候就會引起大小便失禁等併發症。

不論之前是否有水痘或帶狀疱疹病史，施打新式非活性重組基因重組帶狀泡疹疫苗不但可預防的帶狀疱疹發生與復發，還能預防疹後神經痛。50歲以上成年人可維持97%防護力，接種後十年仍可維持約90%。若得過帶狀疱疹，建議發病兩個月後趕緊接種避免之後復發。

●9價人類乳突病毒乳突病毒疫苗：三劑，分別於0，2，6個月間隔施打

人類乳突病毒（HPV）是一種會導致癌化的DNA病毒。主要感染方式透過性行為及接觸性傳染。HPV感染者一般無明顯症狀，長期持續性感染，將引發表皮細胞及黏膜細胞病變，產生病毒疣及尖形濕疣等。

其中高致癌型HPV常見有9種，經研究證實持續感染高致癌型HPV可能導致子宮頸癌，頭頸癌，肛門癌。外陰癌及陰莖癌等癌症。HPV感染之衍生癌症不僅造成女性生命損失，男性或女性頭頸癌（含口腔癌，口咽癌，下咽癌）及肛門癌亦導因於HPV感染。HPV導致癌症如口腔癌（含口咽癌）為男性癌症第4位。

所以無論男女都建議施打新式9價人類乳突病毒乳突病毒疫苗。45歲以內婦女適合接種，大於45歲以上的婦女請與醫師討論。

●活性減毒水痘疫苗：接觸水痘確診患者72小時內注射水痘疫苗，至遲於5天內接種仍可提供7成保護力。

水痘為一種突然發作的全身性疾病，具高度傳染性發病初期在紅疹出現前的1–2天會出現輕微發燒（37.5–39℃），疲倦，食慾不振，頭痛及肌肉或關節痠痛等症狀，之後開始出現紅疹，並逐漸發展成紅丘疹，水疱疹，膿疱疹，最後結痂痊癒。得過水痘病患，等年紀大或是身體免疫功能差，會造成帶狀疱疹（皮蛇）。但因幼兒時期只接種過一劑活性減毒水痘疫苗，建議4-7歲兒童可自費再補接種第二劑增加保護力。

若不知以前是否得過水痘，可於接觸水痘確診患者72小時內注射水痘疫苗，至遲於5天內接種仍可提供7成保護力，避免急性水痘發作。發作於兩週後左右，亦即潛伏期長達兩週。

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