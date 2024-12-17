流感疫情最快下週進入流行期 公費疫苗明年元旦全民開打

衛福部疾管署今（17日）宣布，明年元旦起，公費流感疫苗擴大提供給全國6個月以上、尚未施打的民眾接種，直至疫苗用罄為止。（疾管署提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕國內上週新增18例流感重症、8例死亡，預計最快下週進入流行期，目前公費流感疫苗尚有約96萬劑，衛福部疾管署今（17日）宣布，明年元旦起，公費流感疫苗擴大提供給全國6個月以上、尚未施打的民眾接種，直至疫苗用罄為止。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上週類流感門急診共7萬3162人次，較前一週略降2.8%，但仍新增18例流感重症，均是感染H1N1，介於40多歲至80多歲，並新增8例死亡，都在50歲以上，全部未接種本季流感疫苗。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

疾管署防疫醫師林詠青表示，上週新增重症以北部40多歲男性最年輕，12月上旬出現嚴重咳嗽2、3天，並且虛弱無力、意識改變，急診就醫有意識不清，且發燒、血壓偏高等情形，經檢驗確認血糖高、肝腎功能異常，意外發現糖尿病，流感快篩呈現陽性，提供抗病毒藥物仍呼吸費力、血壓又急速下降，研判有休克狀況，插管收治於加護病房，但現已轉到普通病房。

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疾管署副署長曾淑慧說明，目前流感疫情呈現緩升、上下震盪，預期最快下週就會進入流行期，並於春節前後達到高峰。今年10月1日進入本流感季以來，累計327例流感重症、69例死亡，其中，死亡數為近10年同期最高。

曾淑慧指出，今年因為國光疫苗變色事件，以及接連颱風影響，公費疫苗總接種數約562.6萬劑，與去年同期約落差50萬劑，考量疫情趨勢，經諮詢傳染病防治諮詢會流感防治組等專家，決議明年元旦起，公費流感疫苗擴大提供給全國6個月以上、尚未接種的民中華民國國民或持居留證的外籍人士使用；現剩餘量仍有約96萬劑。

台大醫院新竹台大分院副院長盛望徽指出，北半球的流感流行高峰通常落在12月中旬到隔年1月中旬，但除了流感外，也要注意防範新冠病毒，建議都要接種疫苗增強防護。

另外，腸病毒上週門急診就診1萬7508人次，較前一週下降21.4%，疾管署預估1月中下旬可望脫離流行期。

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