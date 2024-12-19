健康網》癌王「肺癌」新發人數破1.7萬！ 症狀、危險因子一次看

衛福部國健署今（19）日公布最新癌症登記報告，2022年癌症新發人數，肺癌位居第一；示意圖。（圖取自shutterstock）

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癌症海嘯來了！新發癌症激增逾8千人 「肺癌」再當癌王

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部國健署今（19）日公布最新癌症登記報告，2022年台灣新發癌症人數突破13萬，比前一年激增8531人。其中十大癌症新發生人數中，肺癌新發人數1萬7982人，蟬聯榜首，其次依序為大腸癌、女性乳癌、肝癌、攝護腺癌，而子宮體癌較前1年上升1位，位居第10名。《自由健康網》整理肺癌症狀、危險因子及篩檢方式等，供民眾參考、預防。

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肺癌常見症狀

國健署指出，肺癌是1種生長於支氣管或肺泡的惡性腫瘤，在台灣，肺癌高居國人癌症死因首位，在許多歐美先進國家，肺癌也是死亡率最高的癌症，因此須應時時注意自身肺部健康。

國健署表示，肺癌初期通常症狀不明顯，但瞭解肺部的「求救信號」，有助提高自我警覺，察覺早期症狀，及早發現，及早治療。即使非肺癌引起之症狀，仍可找出原因及早診治，以免耽誤病情。常見的肺癌症狀包括：

● 持續咳嗽且未見好轉。

● 咳痰帶有血絲或咳血。

● 呼吸急促、呼吸出現喘鳴聲。

● 持續胸痛且有惡化情形。

● 聲音沙啞。

● 骨關節疼痛。

● 無預警的體重下降、食慾不振。

國健署表示，若出現持續咳嗽且未見好轉或呼吸急促、呼吸出現喘鳴聲時，應多加留意，盡速就醫檢查；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

肺癌危險因子

國健署表示，造成肺癌的原因很多，包括：菸害、空氣污染、職場（如石綿、砷）或居家環境暴露（如氡氣）、肺癌家族病史、肺部相關疾病史（如結核病、慢性阻塞性肺病病史）、煮食未使用抽油煙機等。

●菸害：依世界衛生組織資料顯示，「吸菸」是影響肺癌最大的危險因子，約占70-80%，且研究證實二手菸暴露亦會增加20-30%肺癌風險。近年來更發現三手菸對於人體的傷害也不容忽視，在家中或是室內吸菸，會造成有毒物質在環境中殘留，這些物質（主要是焦油）會存在於環境中各種物體表面，一樣會危害健康。

●空氣污染環境：室外空氣污染已有國際實證對人類具致癌性，其主要成分「懸浮微粒（PM）」也被個別評估列為第1級致癌物，長期暴露將增加肺癌的風險。

●特殊職場或居家環境暴露：長期暴露在鉻、鎘、砷等重金屬物質、柴油引擎廢氣或石綿環境下工作的族群，有較高罹患肺癌的危險性。另外，某些建築特殊石材有少部份具輻射及氡氣放射氣體，吸入氡氣量過高，亦增加肺癌的風險。

●肺部相關疾病史：曾患有氣喘、慢性阻塞性肺病、肺結核等肺部疾病病史者，會使罹患肺癌的風險增加。

●肺癌家族病史：研究發現，肺癌發生與家族傾向有潛在關係，即肺癌病患的父母、子女、兄弟姊妹，得肺癌風險比沒有家族史的高，可能與遺傳因素或暴露在相同致癌環境有關。

●炒菜油煙：國人烹調習慣不同於歐美等國，長期暴露烹飪油煙對於人體具有潛在的健康風險。依據過去針對台灣非吸菸女性族群罹患肺癌之研究指出，煮食時未使用抽油煙機之女性，罹肺癌風險較有使用者風險高8.3倍。

國健署提醒，炒菜油煙是致肺癌的危險因子之一；圖為情境照。（圖取自freepik）

顧肺4招 補助2族群LDCT篩檢

國健署提醒，篩檢並不能預防癌症發生，必須從關心及照顧自己做起，養成健康的方法，並提供顧肺四招：「戒、護、警、篩」：

●戒（戒菸）：戒除菸癮，遠離菸的危害。

●護（防護）：鼓勵身邊親友戒菸，並避免暴露於二手菸環境，面對油煙、空污等風險因子，應進行自身防護。

●警（警訊）：若發覺身體警訊時應儘早就醫。

●篩（篩檢）：身體若有異狀，並符合肺癌篩檢條件的民眾，請儘快接受篩檢，降低肺癌的威脅。

目前國健署針對具「肺癌家族史」的50至74歲男性、45至74歲女性，以及「吸菸史」達30包-年，且戒菸未達15年的50至74歲民眾，可至肺癌篩檢合約醫院接受2年1次免費的LDCT篩檢。不過，預計至2025年時，相關篩檢措施將進一步放寬，家族史篩檢年齡將下修5歲，調整為45至74歲男性與40至74歲女性，重度吸菸者標準則放寬為20包-年。

國健署自2022年7月起針對肺癌高風險族群提供免費LDCT篩檢。（資料照）

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