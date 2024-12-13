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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》冷氣團到 護理師：枕邊人不打呼竟因心肌梗塞

2024/12/13 14:29

冬季為心肌梗塞等心血管疾病好發季節。（圖取自freepik）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明（14）日將有冷氣團報到，ICU護理師表示，冬季經常有隱形殺手，有高血壓、心臟病史，家族遺傳者須有警覺心。並且分享一個案例：一名男子原本打呼聲極大，然某天太太睡前追劇到一半，發現丈夫打呼聲沒了，一看發現男子嘴唇發紫，立刻打119，緊急送醫才挽回一命。

護理師林婷在粉專「林婷一下吧 icu護理師」說明，冬天了，很多隱形殺手會出現。有高血壓，有心臟病史 或家族遺傳，記住一定要警覺，量血壓、回診都要做，尤其是已經出現慢性疾病了，莫有僥倖心態，一定要規律吃藥。

同時她談到某晚接了六個病患（加護病房目前皆滿床），全都是心梗塞、腦梗塞、腦出血；並分享一位個案：一名男子有高血壓高血脂，原本有吃藥，後來「嫌那個嫌這個」便沒再吃藥了。有天太太在追劇，先生在睡覺，太太發現平時打呼聲有如超跑的他，打呼聲竟變溫馴；接下來，就不打呼了！太太搖了兩下老公竟看到他嘴唇發紫！太太立即打119，護理師東跑西跑做檢查抽血打藥，確定是急性心肌梗塞。

其後緊急插管做心導管手術，兩條心臟血管全塞做氣球擴張術、支架置放緊急開心手術，兩週後慢慢恢復。從ICU轉去普通病房了，不幸中的大幸。他很感恩他太太「還在追劇」，如果一起睡著就不是這樣了。「身旁的人多一份警覺！真的可以救回一命。」

既然未來會更冷，就定期量血壓吧，察覺不對勁就該就醫。別鐵齒。另外她也建議「各位太太們晚上先追劇後再安心入睡。」

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