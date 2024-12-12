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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》強冷空氣來襲 國健署提抗寒8招

2024/12/12 16:14

冬天到來，國健署提醒應盡量保暖。（圖取自freepik）

冬天到來，國健署提醒應盡量保暖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕相信大家起床時都感到明顯的寒意。今（12）日東北季風增強，桃園以北到宜蘭花蓮氣溫偏低，不到20度，而中南部的日夜溫差甚大。國健署表示，冬季為心血管疾病盛行季節，三高患者尤須謹慎小心。國健署呼籲積極禦寒保暖，帽子、圍巾盡量穿上身，以微貼身，多件式穿法為主，同時遵守「慢、熱、起、穿、行」生活原則

中央氣象署表示，迎風面新竹以北及宜、花地區不定時有短暫降雨，其中基隆北海岸及東北角降雨時間長，有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖維持多雲到晴的天氣；溫度方面，桃園以北、宜蘭地區及金門、馬祖天氣明顯轉涼，桃園以北及宜蘭整天氣溫在17到19度，金門15到19度，馬祖13到15度，而其他地區低溫為16到18度，白天高溫在竹苗及花蓮為22、23度，中南部及台東為25、26度，中南部日夜溫差大，早出晚歸請適時增減衣物，而澎湖氣溫在19到21度。

國健署表示，冬天為心血管疾病好發的季節，對於三高（糖尿病、高血壓、高血脂）患者及長者，當氣溫驟降或溫差過大時，容易引發血管收縮，容易造成血壓突然升高，進而增加心臟病及急性中風發作的機會。

國健署呼籲，禦寒保暖的重要性：帽子、圍巾或絲巾、口罩、手套、輕便發熱保暖材質、微貼身、多件式穿法（可依溫度調整穿著）、襪子及軟質止滑的包鞋；飲食方面喝熱湯或熟食取暖（避免超過攝氏65度）、維持722（7天、2次、2遍）原則量血壓、遵守（慢、熱、起、穿、行）生活原則、定時服藥（不隨便增、減藥物或停藥）及門窗關小與空氣流通的同時（小心室內使用電器及瓦斯），都是急遽溫度變化下自我保護的方法。

國健署提出抗寒8要點：

1.要保暖：居家臥室、衛浴與客廳要做好防寒與安全措施。處在低溫或外出時，一定要做好完整的保暖，尤其注意頭頸部及四肢末端，善用圍巾、帽子、口罩、手套、襪子、防滑鞋，及多層次保暖衣物等，方便穿脫。

2.要暖身：剛起床後的活動勿過於急促；身體活動以溫和漸進方式慢慢增加。

3.多喝水、均衡吃、情緒要穩定：適量喝溫開水，避免血液過度黏稠；多攝取蔬果等高纖食物，以預防便秘。也要避免突然用力、緊張、興奮以及突然的激烈運動等。

4.不宜泡湯或泡澡：經醫師囑咐為高危險群，如有心臟血管疾病的病人，要避免單獨去爬山或從事離開人群的運動，亦不宜單獨泡湯。泡湯溫度勿超過攝氏40度，飯後2小時後再泡湯，較為安全！

5.不增加身體額外的負擔：運動最好避開酷寒與早晚的高風險時段，避免在寒冬大清早外出運動，晚餐後不要立即運動，應至少隔1個小時待食物消化後。

6.定期量測與規律服藥：定期量測及記錄自己的血糖、血壓、血脂肪數據；遵照醫囑按時用藥。

7.外出要隨身帶著健保卡與緊急用藥：註記平時就醫院所、診斷、藥物過敏史，如醫師有開給緊急備用藥品，應隨身攜帶。

8.有症狀立即就醫：若突然出現胸悶痛、呼吸困難、冒冷汗等心肌梗塞症狀，或發生臉歪手垂大舌頭等中風徵兆，保命要訣就是搶時間快打119儘速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾！

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