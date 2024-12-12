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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》冷天運動做好4招護心 國健署：避開「2時間」出門

2024/12/12 19:49

國健署表示，氣溫驟降和濕冷天氣的交替，小心增加心血管疾病風險，因此務必做好保暖措施；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署表示，氣溫驟降和濕冷天氣的交替，小心增加心血管疾病風險，因此務必做好保暖措施；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕全台凍成「冰番薯」！明（12）日晚間冷空氣報到，溫度下降，週六（14日）再有一波冷氣團南下，中部以北體感溫度將下探至個位數。國民健康署提醒，冬天運動務必做好保暖、熱身、補水，以及調整運動時間，避免低溫和溫差較大的時段出門，以維持健康，降低心血管疾病風險。

國健署在臉書發文指出，國內規模最大的「台北馬拉松」將於本週日（15日）開跑，然昨（11）日開始，因東北季風增強，冷空氣再度南下，氣溫驟降和濕冷天氣的交替，小心增加心血管疾病風險，因此提醒跑者及三高族群，務必做好保暖措施，並呼籲民眾在冬季運動時遵守保暖熱身補水調整運動時間，才能維持健康並降低對心血管及身體的傷害。下為運動兼護心4大招數：

●保暖：衣物分層穿著，適時增添衣物，運動後立刻擦乾汗水，穿上保暖外套，以防著涼感冒。

●熱身：運動前充分暖身，如：關節旋轉運動、慢跑等動態暖身，冬季建議暖身時間比夏季的5-10分鐘更久，約15-20分鐘。

國健署建議，運動前應充分暖身；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署建議，運動前應充分暖身；圖為情境照。（圖取自freepik）

●補水：要適時補充溫熱開水，分多次、慢慢喝，以避免胃脹等不適情形。另，若活動超過1小時且有明顯的喘與流汗，可補充碳水化合物及電解質。

●運動時間調整：避開低溫和溫差較大的時段出門運動，並建議結伴而行相互關照。

國健署提醒，注意自己是否有三高偏高或心血管疾病患，務必提高警覺，若有服用藥物者需規律服藥。

國健署提醒，注意自己是否有三高偏高或心血管疾病患，務必提高警覺，若有服用藥物者需規律服藥；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署提醒，注意自己是否有三高偏高或心血管疾病患，務必提高警覺，若有服用藥物者需規律服藥；圖為情境照。（圖取自freepik）

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