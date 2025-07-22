登革熱高風險期4區已插旗 黃偉哲籲防疫、目標0本土案例

登革熱防治中心示範天溝棒使用方式。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕登革熱防治中心第29週誘卵桶監測，平均陽性率達21.19％，仁德、安南、安平及南區已達插旗標準。登革熱防治中心今（22）天辦理「風災後防治登革熱」宣導活動。台南市長黃偉哲呼籲民眾，落實防疫措施、目標0本土案例。

颱風災後復原期間仍持續降雨，以致環境積水清除不易，易有病媒蚊生長。黃偉哲提到，登革熱與生活環境密切相關，近期視察災區時，不少民眾反映夜間蚊子變多，因此清理積水是風災後防疫首要任務，特別是帆布等臨時設施易積水。

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根據登防中心誘卵桶監測統計，截至第29週平均陽性率21.19％，黃偉哲說，雖降雨期間陽性率會下降，但放晴後高溫氣候有助於病媒蚊孳生，民眾不可掉以輕心，另外仁德區、安南區、南區及安平區誘卵桶監測已達插立孳清旗標準，市府團隊立即展開環境孳生源清除與社區動員。

疾病管制署主任劉慧蓉提醒，對災後影響嚴重區域加強防治與宣導相當重要，請民眾於雨後一週內應立即進行居家戶內外巡檢，落實「巡、倒、清、刷」，防範登革熱疫情於社區擴散。

此外，今（2025）年截至7月21日，國內已累計通報106例登革熱境外移入確定病例，為近6年同期次高，病例多自東南亞國家移入。

登防中心辦理「風災後防治登革熱」宣導。（台南市政府提供）

台南市政府呼籲市民落實巡倒清刷工作。（台南市政府提供）

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