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李天羽肺炎逝》享壽79歲！ 疾管署曝「預防對策」2季節好發

2024/12/12 12:39

前國防部長李天羽（右）於12日清晨辭世，享壽79歲。（資料照）

前國防部長李天羽（右）於12日清晨辭世，享壽79歲。（資料照）

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李天羽肺炎逝》併發症相當常見 醫：併心血管病風險增數倍

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕軍方稍早證實，前國防部部長李天羽，因肺炎等併發症，今（12）日清晨在三軍總醫院病逝，享壽79歲。家屬表示，會遵循李天羽生前的遺願，不設立靈堂、安排公祭。

李天羽56歲升任空軍上將總司令，隨後曾擔任參謀總長、國防部長等要職，除了在前總統陳水扁任內，「有效嚇阻，防衛固守」戰略構想下建軍，還在二代戰機換裝、聯合作戰、全民國防概念等，貢獻甚多。

肺炎病原體有許多種：肺炎鏈球菌、流感病毒、b型流感嗜血桿菌、退伍軍人桿菌、隱球菌、綠膿桿菌、肺炎克雷白氏桿菌等；圖為情境照。（圖取自freepik）

肺炎病原體有許多種：肺炎鏈球菌、流感病毒、b型流感嗜血桿菌、退伍軍人桿菌、隱球菌、綠膿桿菌、肺炎克雷白氏桿菌等；圖為情境照。（圖取自freepik）

肺炎種類與預防

南投縣政府衛生局指出，臨床常見的肺炎病原體有許多種，除了肺炎鏈球菌以外，較常見的有流感病毒、b型流感嗜血桿菌、退伍軍人桿菌、隱球菌、綠膿桿菌、肺炎克雷白氏桿菌等。

另外，勤洗手、戴口罩、生病時速就醫、在家休息、避免去人潮擁擠處等，這些都是避免群聚交叉感染，預防呼吸道的不二法門。

十大死因第3名為肺炎

依據衛生福利部疾病管制署112年資料統計，肺炎高居全國十大死因第3名，而冬、春兩季為肺炎鏈球菌感染症好發季節，同時也是流感與COVID-19等，呼吸道傳染病的流行期。

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