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李天羽肺炎逝》併發症相當常見 醫：併心血管病風險增數倍

2024/12/12 11:53

前國防部長李天羽今（12）日清晨辭世，享壽79歲。（資料照）

前國防部長李天羽今（12）日清晨辭世，享壽79歲。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕前國防部長李天羽因肺炎以及其併發症過世，享壽79歲。肺炎帶走不少年長者，例如年初「鬼故事大師」司馬中原正是因急性肺炎過世；而國宴名廚保師傅，也是因為肺炎的併發症死亡。肺炎向來在國人死因中名列前茅，112年十大死因中，肺炎便是第3名。

據報導，李天羽在民國35年5月23日出生於南京，隨父來到台灣，畢業於空軍官校專科班54年班，擔任空俊官校學指部指揮官、聯隊長等職，且在相當年輕的時候便升上少將，且在空軍總司令任內推出相當多提升軍人素質之計畫。

前國防部長李天羽。（記者陳志曲攝）

前國防部長李天羽。（記者陳志曲攝）

與李天羽相近，保師傅在罹患肺炎期間發生併發症，因而離世。蘇一峰在臉書表示，許多的肺炎容易重症，譬如退伍軍人症的肺炎就容易重症插管進入加護病房。過去的不少研究也發現，肺炎的期間更容易併發心血管疾病，容易心肌梗塞或心律不整等等，風險會增加6到7倍。

三軍總醫院衛教資料說明，當肺部組織受到細菌、病毒或黴菌等微生物的感染，造成發炎浸潤並且影響氣體交換，稱之為肺炎。嚴重的肺炎可能導致血中氧氣濃度太低，身體細胞無法適當運作，引起呼吸衰竭或敗血症，甚至造成死亡。以細菌、病毒、黴漿菌、黴菌、原蟲等感染最常見。

肺炎的症狀相當多變，常見的會出現咳嗽（乾咳或痰液增加）、發燒、呼吸急促／呼吸困難、痰液變黃變稠或含有血絲，如果肺部實質發炎影響肋膜，可能產生肋膜性胸痛（深呼吸、咳嗽時加劇）。另外年紀大的病患，肺炎症狀可能不明顯或不典型，有可能出現疲倦、嗜睡、胃口或消化變差、虛弱、意識改變等。

想要預防，三軍總醫院表示，可透過以下方式減少得到肺炎的機會：

●使用肥皂正確洗手

●正確適當的口腔清潔（包含假牙），維持口腔衛生。

●施打疫苗（流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗）。

●正常作息，均衡營養，保持運動習慣。

●小心使用鎮靜安眠藥物預防吸入性肺炎。

●注意保暖，感冒時，儘快就醫勿拖延，並按照醫師指示用藥。

●於季節交替之際，避免出入人多公共場所，有呼吸道症狀時配戴口罩。

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