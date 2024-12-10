健康網》女子醫美猝逝 醫：牛奶針可能是主因

邱姓女子使用牛奶針進行舒眠麻醉後，疑似因不良反應死亡，示意圖。（資料照）

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49歲女醫美打舒眠麻醉死亡！ 醫籲「3件事」要注意

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日一名女性到醫美診所接受店波拉皮療程，卻在打牛奶針的過程中不幸過世。關於悲劇為何發生，尚無具體結論，胸腔內科醫師蘇一峰認為，牛奶針也是可能的致死主要原因。

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據報導，50歲邱姓婦人7日前往北市某醫美診所進行肉毒等醫美項目，在術前麻醉時，邱女突血氧濃度不足，診所人員送急救後仍回天乏術。檢警調查，當時手術室內有醫師與護理師執行工作，當時以點滴施打俗稱「牛奶針」的舒眠麻醉，直到恢復正常再繼續施打麻藥，相同流程做了3次，卻在第4次突然惡化，送醫不治。診所發出聲明表示，在事件發生後立即啟動應變機制，且願以最大誠意協助家屬。

蘇一峰在臉書表示，電波拉皮使用牛奶針（Propofol）可能是致死的主要原因。蘇一峰認為，牛奶針是很好的藥品，打下去幾秒到分鐘就能進入麻醉；但是本身有心肺抑制作用，會心跳血壓降低會呼吸抑制。注射的過程使用生命徵象監測器，才能早點發現生命徵象血壓血氧不穩。「之前沒事不代表都沒事」蘇一峰同時表示，已故巨星麥可傑克森也是在施打牛奶針而過世。

除了麥可傑克森，36歲的南韓影帝劉亞仁在2023年初，傳出在2021年打73次牛奶針的消息。衛福部食藥署表示，丙泊酚（Propofol）製劑外觀呈現乳白色而稱之「牛奶針」。丙泊酚製劑為具醫療用途之麻醉劑，以靜脈注射方式用於全身麻醉，或於人工呼吸器病患、局部外科手術和侵入性檢查作為鎮靜使用，目前核准含該成分藥品許可證共14張。

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