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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「膏粱厚味」負擔大！ 中醫推素食3好物

2024/10/28 09:31

中醫師指出，南瓜籽富含蛋白質、礦物質，適合素食者食用；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師指出，南瓜籽富含蛋白質、礦物質，適合素食者食用；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來養生風氣盛行，許多人選擇茹素，但您知道該怎麼吃素，才能更加健康嗎？中醫師邱伯恩分享《黃帝內經》概念指出，適量吃蔬菜類、水果及堅果類、五穀類，有益身體健康，如南瓜籽花生藜麥等。

邱伯恩在臉書專頁「中醫好邱-邱伯恩醫師」發影片表示，《黃帝內經》中提到很多「養生」的概念，也有寫到關於「素食」的內容，像是素食者在飲食上，並不是全盤吃素，而是要藉由攝取各種食物，來達到營養均衡。

邱伯恩進一步引述《黃帝內經》內容，「膏粱厚味」這類肥膩的食物，對身體而言是一大負擔，要少吃；而五穀（黍、稷、菽、麥、稻）、五果（棗、李、杏、栗、桃）、五畜（牛、犬、羊、豬、雞）、五菜（葵、韭、薤、藿、葱）這些食物，對身體大有裨益。他也提供以下3種健康食物，供素食者參考。

3種營養價值豐富的素食

●藜麥：每100克含有3.5克蛋白質，富含膳食纖維、維生素、礦物質，能維持腸道健康、促進排便，同時也能增加飽足感，幫助體重控制。

●南瓜籽：每100公克含有30.4公克的蛋白質，具有豐富的礦物質鋅、鐵、鈣與鎂。

●花生：每100公克含有20.5公克的蛋白質，建議一天攝取量不超過1匙的白色塑膠湯匙。

邱伯恩提醒，由於花生與南瓜籽皆屬於「油脂類」，應適量攝取，吃過多的話，恐怕會熱量超標，造成肥胖問題。

中醫師提醒，花生也是素食者可以攝取的好油脂，但要適量；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師提醒，花生也是素食者可以攝取的好油脂，但要適量；示意圖。（圖取自freepik）

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