限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》「膏粱厚味」負擔大！ 中醫推素食3好物
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕近年來養生風氣盛行，許多人選擇茹素，但您知道該怎麼吃素，才能更加健康嗎？中醫師邱伯恩分享《黃帝內經》概念指出，適量吃蔬菜類、水果及堅果類、五穀類，有益身體健康，如南瓜籽、花生、藜麥等。
邱伯恩在臉書專頁「中醫好邱-邱伯恩醫師」發影片表示，《黃帝內經》中提到很多「養生」的概念，也有寫到關於「素食」的內容，像是素食者在飲食上，並不是全盤吃素，而是要藉由攝取各種食物，來達到營養均衡。
請繼續往下閱讀...
邱伯恩進一步引述《黃帝內經》內容，「膏粱厚味」這類肥膩的食物，對身體而言是一大負擔，要少吃；而五穀（黍、稷、菽、麥、稻）、五果（棗、李、杏、栗、桃）、五畜（牛、犬、羊、豬、雞）、五菜（葵、韭、薤、藿、葱）這些食物，對身體大有裨益。他也提供以下3種健康食物，供素食者參考。
3種營養價值豐富的素食
●藜麥：每100克含有3.5克蛋白質，富含膳食纖維、維生素、礦物質，能維持腸道健康、促進排便，同時也能增加飽足感，幫助體重控制。
●南瓜籽：每100公克含有30.4公克的蛋白質，具有豐富的礦物質鋅、鐵、鈣與鎂。
●花生：每100公克含有20.5公克的蛋白質，建議一天攝取量不超過1匙的白色塑膠湯匙。
邱伯恩提醒，由於花生與南瓜籽皆屬於「油脂類」，應適量攝取，吃過多的話，恐怕會熱量超標，造成肥胖問題。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應