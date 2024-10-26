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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》日本傳染病齊發 A型流感與腸病毒感染增加

2024/10/26 16:40

日本多地的腸病毒、流感與肺炎黴漿菌的疫情略有上升。（圖取自freepik）

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〔健康頻道／綜合報導〕遊日注意！日本的腸病毒與流感疫情達到新高峰。日本《愛媛電視台》報導，愛媛縣在10月平均每家醫療機構的流感（インフルエンザ）感染人數達到1.02人，超過疫情初期的1人。另外松山市的保健所新增人數連續3週2.38人。所有病毒檢測都是A型。

日本《愛媛電視台》也報導關於腸病毒（手足口病），截至10月20日當週，愛媛縣每家醫療機構通報的平均感染者為20.44人，比前週少7.81人，但仍處於高水準。保健所的部分，八幡濱32.75人，增加1.25人。年齡可看出其感染範圍之廣，成人也不少感染者，但多數為1到5歲幼童。

另方面日本《仙台放送》報導，有關於肺炎黴漿菌（マイコプラズマ肺炎），在10月14日到20日感染人數也達到新高。宮城縣內55加小兒科醫療機構，在20日當週共有196人通報感染。前一週則是78人，為2006年至今最多的一週。

最後則是新冠肺炎。《朝日新聞》報導，厚生勞動省在25日回報全國5千餘家醫療機構在14到20日的新冠總感染人數為9165人，平均一家機構有1.86人。約是前一週的0.78倍，連續8週下降。

日本多項傳染病上升中，赴日旅遊務必注意。（圖取自freepik）

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